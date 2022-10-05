Червиченко: «Дано прямое указание судьям — не свистеть фолы на Комличенко»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нюансах судейства в РПЛ .

Как только кто-то приближается к «Зениту» и говорят о конкуренции, тут же дают по ушам. Вот сейчас приблизится «Спартак» к «Зениту» очка на 2-3 — и точно так же получит по ушам. Никому не дадут приблизиться. Давайте про интригу забудем.

Как только команда приблизится к «Зениту», спорные моменты начнут разворачивать не в пользу «Спартака». Соберется группа во главе с Левниковым и Ивановым и дадут четкие рекомендации, как надо на эти моменты смотреть — и будут смотреть. Карпин очень ярко показал в телеграме, как это все происходит. Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко — не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Матч «Ростова» с «Зенитом» — яркое подтверждение этому. Сейчас нам дают интригу. Но когда будет реальная угроза «Зениту», клубы получат по ушам.

«Зенит» мог обыграть «Ростов» и без судей, даже если бы те поставили тот пенальти на Комличенко. «Зенит» способен и сам обыгрывать всех без скандалов. А поскольку на «Зенит» негативно настроено все футбольное сообщество, кроме питерского, то еще подкидывать дровишек к огонь таким судейством совершенно неправильно. Если еще и смотреть на то, сколько в клуб вкладывается денег, сколько платят легионерам, любви к клубу это не добавляет. И так команду вытягивать на первое место, при том, что она сама и так там может находиться — это как в пословице про услужливого дурака, который хуже врага.