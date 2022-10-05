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Червиченко: «Дано прямое указание судьям — не свистеть фолы на Комличенко»

вчера, 16:51

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нюансах судейства в РПЛ.

Как только кто-то приближается к «Зениту» и говорят о конкуренции, тут же дают по ушам. Вот сейчас приблизится «Спартак» к «Зениту» очка на 2-3 — и точно так же получит по ушам. Никому не дадут приблизиться. Давайте про интригу забудем.

Как только команда приблизится к «Зениту», спорные моменты начнут разворачивать не в пользу «Спартака». Соберется группа во главе с Левниковым и Ивановым и дадут четкие рекомендации, как надо на эти моменты смотреть — и будут смотреть. Карпин очень ярко показал в телеграме, как это все происходит. Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко — не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Матч «Ростова» с «Зенитом» — яркое подтверждение этому. Сейчас нам дают интригу. Но когда будет реальная угроза «Зениту», клубы получат по ушам.

«Зенит» мог обыграть «Ростов» и без судей, даже если бы те поставили тот пенальти на Комличенко. «Зенит» способен и сам обыгрывать всех без скандалов. А поскольку на «Зенит» негативно настроено все футбольное сообщество, кроме питерского, то еще подкидывать дровишек к огонь таким судейством совершенно неправильно. Если еще и смотреть на то, сколько в клуб вкладывается денег, сколько платят легионерам, любви к клубу это не добавляет. И так команду вытягивать на первое место, при том, что она сама и так там может находиться — это как в пословице про услужливого дурака, который хуже врага.

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Все комментарии
лукулл
лукулл
сегодня в 08:57
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое чувство, что вы бредите..."
makkie
makkie ответ xоxol (раскрыть)
сегодня в 00:02
Нет, Червиченко - это обиженный, завистливый и необъективный рвач из 90-х.
Просто когда он льёт грязь на Спартак, питерские ему рукоплещут. А тут Червиченко откровенно катит бочку на Зенит - и сразу его проклинать начали сбг 😂
ABir
ABir
вчера в 21:52
Вот это Червиченко выдал инфу!
pomor45
pomor45
вчера в 21:32
А я вот полагаю, что, если и есть установка судьям, то это всячески поддерживать интригу ЧР для чего не давать Зениту далеко отрываться. По чесноку, так он становился бы чемпионом 23-24 турах. Соперники очевидно слабые, но признавать, что плохо работают не хотят. Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (Сократ)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:26
Хорошо что остались честные люди которые не боятся сказать правду в глаза.Пенальти на Комличенко был 200процентный, только совсем слепой мог его не увидеть.Зенит был сильнее Ростова в этом матче и мог бы победить и без трусливого судейства!
pomor45
pomor45 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:25
Типичный костолом. Вермблум отдыхает.
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Пасквилянт с претензией на благородство. И как это с такой протекцией Спартаку позволили разгромить Зенит со счётом 3:0? Это, наверное, Зенит попросил - для маскировки.
xоxol
xоxol ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:48
А Червиченко это прям такой столп знаний, образованности и осведомленности? Как по мне это на уровне если я или вы что-то ляпнете...
xоxol
xоxol ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:44
Я еще во время матча писал, что там вообще-то желтая Комличенко. Красная точно нет, но желтая возможно, как минимум фол в атаке. А что касается судей и тянут: вспомните 90е, там вообще соревновались за 2е место, 1е было назначено, и деньги носили не скрываясь чемоданами на каждый матч. По этому как минимум все слезы и скулеж от спартака, что что-то там купили для меня реально смешны: с собой сначала разберитесь, выйдете и признайте "Мы купили все 90е с плюсом, мы готовы соревноваться честно и убираем 3 звезды с логотипа." Вот только потом поговорим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:38
"Дураку понятно..." - это был сарказм в адрес Червиченко с моей стороны.
После ваших слов подумал над этой фразой, что действительно сторонний читатель может не понять, что я говорил с иронией.
isamsn
isamsn
вчера в 20:28
Комличенко конечно выстовлял ногу опасно, но при этом ею не коснулся защитника. А вот защитник ударил по ноге и это однозначный пенальти.
adekvat
adekvat
вчера в 20:12
Наивный малый, он даже думает что спартак приблизится на 2-3 очка.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
Громко,но недоказуемо.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:35
Дураку понятно, что в такой ситуации мы будем верить бывшему спортивному функционеру. Ну если дураку понятно то мне нет! Я наоборот давно отношусь к вы-ерам Червя со скепсисом! Но в этом его высказывании есть доля правды но опять же притянуто за уши!Особенно по поводу источника!
STVA 1
STVA 1 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:32
Доля правды есть в словах Червя!
makkie
makkie
вчера в 19:31
Даже Червиченко усматривает админресурс Зенита. Говорит о многом!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:31
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:05
    За такие высказывания нужно тоже давать по ушам. Или вызывать психиатра.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:22, ред.
    Такие, как Червиченко, и подбрасывают дровишки в огонь. И откуда что иногда гнездится в человеке, не поймёшь. Сидит - сидит и высидит что-то, ковыряя в носу и преподнося нам свои домыслы как свершившийся факт. Карпина приплёл; вот кто теперь у нас оказывается надёжный источник - тренер "Ростова".
    Что-то слышал по поводу Комличенко, но источник не называет. Пусть ответит, кто отдал прямое указание в отношение игрока "Ростова". Не ответит, "постесняется". Дураку понятно, что в такой ситуации мы будем верить бывшему спортивному функционеру.. А ведь кто-то поведётся на его домыслы и уже навострил перо, чтобы выложить нам свои мысли по этому поводу.
    Всё же обижен г-н Червиченко на что-то или на кого-то, поэтому всё никак не успокоится, ищет везде заговоры и тем самым собственной персоной "подбрасывает в огонь дровишки".
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Интересно, что в прессе никто потом по этому поводу не возмущался) Наоборот, все хвалили Комличенко за отличный силовой футбол)

    При этом, если бы Комличенко показал такой футбол в матче под эгидой УЕФА, то там сразу бы свистнули фол. Мы же в футбол играем, разве можно в футболе толкать руками в силовой манере?) По-моему нет, это какой-то другой вид спорта)
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев
    вчера в 17:55
    Он правду говорит, помните матч, когда Комличенко просто снес Ракицкого, который был первым на мяче и забил после этого? Судья и не свиснул тогда. Червиченко про тот случай наверное и говорит))
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 17:54
    Звучит со стороны складно, если не смотреть футбол…

    По мне так Комличенко сам довольно грубо играл. Я вообще думал вначале, что в эпизоде с Ловреном обсуждали прямую красную для Комличенко, и было неожиданностью, что оказывается там обсуждают пенальти. Гигант Комличенко всегда действовал на грани фола, шёл прямыми шипами, активно помогал себе руками. Гол забил классный. Но никаких пенальти и близко не было. Думаю, объективные любители футбола согласятся!
    memphis
    memphis
    вчера в 17:44
    Браво!
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 17:14
    "Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко — не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки"

    Была отличная возможность дать ему карточку за симуляцию фола с Кержаковым.
    Но....Упс))))

    Попахивает 59жом)))
    Izmar
    Izmar
    вчера в 17:09
    Какую ересь несет жирный.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:09
    То, что админресурс работает на Зенит и так понятно. А и наче зачем Газпрому был бы нужен свой ставленник во главе РФС.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 17:04, ред.
    Каждый в этой ситуации видит то, что хочет увидеть. Я, например вижу, что когда конкуренты начинают отставать от Зенита на неприличное расстояние, начинается поиск виноватых в этом. Виноваты и судьи, и политики, и все кто угодно, только не сами команды. Ну и конечно, господин Червиченко, Вы - это еще не все футбольное сообщество.
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 16:57
    Открыл Америку Червь. Это еще в бытность его игроком "Динамо" так стало. Просто отменить забыли, недосуг.
    Гость
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