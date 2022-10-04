Сёмин: «Моя тренерская карьера не завершена»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что не планирует завершать тренерскую деятельность.
Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать.
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что не планирует завершать тренерскую деятельность.
Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать.
Как тренирует этот старый синяк, какие у него тренерские идеи, тактика, стратегия на матч
Как тренирует этот старый синяк, какие у него тренерские идеи, тактика, стратегия на матч