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Сёмин: «Моя тренерская карьера не завершена»

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:54
Пока еще в силах.
112910415
112910415
вчера в 10:36
Мягкий такой намёк...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:48
Дайте деду дембельский аккорд в Локо. Пусть повоюет!
Бoрат
Бoрат
вчера в 09:45
Эх если Палыча вернут, так хотелось бы узнать
Как тренирует этот старый синяк, какие у него тренерские идеи, тактика, стратегия на матч
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:23
Палыч ещё в строю
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:15
Сёмина надо в Локо, а патом на пенсию!
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