«Динамо» не уволит Йокановича. У тренера есть кредит доверия руководства

«Динамо» не планирует увольнять Славишу Йокановича с должности главного тренера клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов — и отставки избежать не удастся.
После 11-го тура «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Я никогда его не пиарил, потому что не видел его работу до прихода в Динамо, хотя она была не самая плохая. Чемпион Сербии, определенные успехи и необходимый опыт в АПЛ. По двум играм в Самаре и со Спартаком я сделал вывод, что Йоканович умеет читать соперника, видит его сильные, и слабые стороны.
Проблемы свалившиеся на тренера с уходом семи человек и приходом новых безусловно давят на тренера, не дают спокойно работать. Конечно проходимцу и лицемеру шварцу было легче - пришел на стабильный фундамент, физику команде заложил Новиков, костяк команды был, был и креативный диспетчер Шиманськи, и ко всему прочему еще и талантливые пацаны в молодёжке. Ну что сказать- праздник!!!
У Йокановича всё в точности наоборот. Однако находятся и такие которые зная всё это унижают тренера, смеются над ним, хотя, сами ничего в футболе не смыслят…
Я никогда его не пиарил, потому что не видел его работу до прихода в Динамо, хотя она была не самая плохая. Чемпион Сербии, определенные успехи и необходимый опыт в АПЛ. По двум играм в Самаре и со Спартаком я сделал вывод, что Йоканович умеет читать соперника, видит его сильные, и слабые стороны.
Проблемы свалившиеся на тренера с уходом семи человек и приходом новых безусловно давят на тренера, не дают спокойно работать. Конечно проходимцу и лицемеру шварцу было легче - пришел на стабильный фундамент, физику команде заложил Новиков, костяк команды был, был и креативный диспетчер Шиманськи, и ко всему прочему еще и талантливые пацаны в молодёжке. Ну что сказать- праздник!!!
У Йокановича всё в точности наоборот. Однако находятся и такие которые зная всё это унижают тренера, смеются над ним, хотя, сами ничего в футболе не смыслят…