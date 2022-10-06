«Динамо» не уволит Йокановича. У тренера есть кредит доверия руководства

«Динамо» не планирует увольнять с должности главного тренера клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов — и отставки избежать не удастся.