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«Динамо» не уволит Йокановича. У тренера есть кредит доверия руководства

вчера, 17:48

«Динамо» не планирует увольнять Славишу Йокановича с должности главного тренера клуба. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов — и отставки избежать не удастся.

После 11-го тура «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ mike60 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Спасибо!!!
mike60
mike60 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:58
как ты все точно подметил
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:45
А со шварцем, как я понимаю- мы были в тройке?
112910415
112910415
вчера в 20:39
а, кредит ...
ну, это штука серьёзная
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:31
Ну и ладно,пусть тренирует.Главное-продуть ЦСКА,а потом-побед во всех встречах,до очередного очного поединка.Такое моё пожелание.
Храневец
Храневец
вчера в 20:05, ред.
Где то читал ,что по рейтингу УЕФА мы 177 по рейтингу в России занимаем 9 строчку .Сейчас мы занимаем 8 место - все логично !
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:26
Значит,скоро попрут,ато проигрышей скоро будет,больше,чем побед!!
Capral
Capral
вчера в 19:01, ред.
Я помню, когда сбежал Ордец, сколько было криков, как болельщики Динамо сокрушались- всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают!!! А ведь ушел, всего лишь один человек. Здесь же, больше половины команды сбежало перед самым приходом Йокановича, да еще и команда мёртвая. Второй гол Ахмата в ворота Динамо в недавнем матче еще раз доказал, что центр обороны в Динамо несыгран. Сазонов, вообще первый сезон проводит в старте. Возможно, Йоканович и допускает определенные ошибки. А у кого их нет? На этой стадии, при становлении новой команды, с такими проблемами- невозможно обойтись без ошибок.
ДСА
ДСА
вчера в 19:01
Надолго кредита не хватит, нужен ещё один кредит.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:48
Спасибо, Анатолий!!!
Capral
Capral
вчера в 18:46, ред.
Йоканович достойный человек, который понимает что в случае неудачи оставаться в команде не сможет.

Я никогда его не пиарил, потому что не видел его работу до прихода в Динамо, хотя она была не самая плохая. Чемпион Сербии, определенные успехи и необходимый опыт в АПЛ. По двум играм в Самаре и со Спартаком я сделал вывод, что Йоканович умеет читать соперника, видит его сильные, и слабые стороны.

Проблемы свалившиеся на тренера с уходом семи человек и приходом новых безусловно давят на тренера, не дают спокойно работать. Конечно проходимцу и лицемеру шварцу было легче - пришел на стабильный фундамент, физику команде заложил Новиков, костяк команды был, был и креативный диспетчер Шиманськи, и ко всему прочему еще и талантливые пацаны в молодёжке. Ну что сказать- праздник!!!

У Йокановича всё в точности наоборот. Однако находятся и такие которые зная всё это унижают тренера, смеются над ним, хотя, сами ничего в футболе не смыслят…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:37
Если в России кредит доверия обсуждался не в бане, то ни какой это не кредит доверия. Поэтому у Йокановича, в части тренерства Динамо, всё будет гуд.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:26
Кредит доверия закончится по факту вылета в пердив, судя по всему.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:22
Дебет - кредит , сальдо - бульдо , а потом ревизия !
m67h4bkpbe44
m67h4bkpbe44
вчера в 18:20
Все так говорят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:10
Трудно сказать, что для Динамо в этой ситуации лучше. Но то, что увольнение не лучший выход - очевидно. Судя по всему он не до конца вник в суть РПЛ и конкретно Динамо. К тому же была такая турбулентность летом в плане трансферов, причем в обе стороны. Я думаю все наладится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00, ред.
Динамо медленно но уверенно идёт по тропе 👣 Рубина .
Йоканович тайно посещает лекции Слуцкого !
И как мы видим , восьмое место это ещё не предел .
Futurista
Futurista
вчера в 17:49, ред.
Кредит доверия под 20% годовых...досрочное погашение кредита доверия не допускается...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:48
Под какой процент кредит?)
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