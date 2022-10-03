Нападающий ЦСКА Яковлев может уйти в аренду зимой

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА , высказался о будущем своего клиента.

С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Это нормальный процесс.