Нападающий ЦСКА Яковлев может уйти в аренду зимой

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о будущем своего клиента.
С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Это нормальный процесс.
Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка России, травмы и дисквалификации других футболистов. Влад терпит, профессиональный игрок должен иметь терпение. Надо работать, вот и всё. Зимой в аренду? Вполне возможно.
Рано агент засуетился.
Рано агент засуетился.