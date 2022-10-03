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Нападающий ЦСКА Яковлев может уйти в аренду зимой

вчера, 16:05

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о будущем своего клиента.

С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Это нормальный процесс.

Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка России, травмы и дисквалификации других футболистов. Влад терпит, профессиональный игрок должен иметь терпение. Надо работать, вот и всё. Зимой в аренду? Вполне возможно.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:48
Не факт , что в аренде игрового времени будет больше. Сыроват парнишка. Как только Федотов убирает кого то из основы, выпуская Яковлева и других молодых, у армейцев сразу начинаются проблемы. Для основы Яковлев еще не созрел, гробит голевые моменты, бьет по воротам не поднимая головы, а надо бы зряче бить из выгодных моментов.
Рано агент засуетился.
isamsn
isamsn
вчера в 19:32
Лучше Заболотного пристроить куда нибуть. Одни затраты, а толку никакого.
yarik1_78
yarik1_78
вчера в 17:40
Значит болотный будет и дальше штаны на лавке протирать,а Яковлеву нет места в команде?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:33
это его право
Naherger
Naherger
вчера в 16:59
Владу нужно больше играть это очевидно. Но и отпускать его не хочется. Из этих аренд пока ничего путного. Лучше заболотного отправить восвояси
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:25
Молодец Владислав, что понимает и терпит. Всё верно - нужно работать, и твоё время придет.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 16:11
Толку от него 0.
Ни скорости, ни удара, ни движения.
u2hsk436regv
u2hsk436regv
вчера в 16:08
Это его дело
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