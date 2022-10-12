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Дубль Сона помог «Тоттенхэму» обыграть «Айнтрахт»

вчера, 23:56
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«Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Айнтрахта» Дайчи Камада. На 20-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон сравнял счёт. На 28-й минуте форвард «шпор» Харри Кейн реализовал пенальти, а на 36-й минуте Хын-Мин Сон оформил дубль. На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Айнтрахта» Тута. На 87-й минуте нападающий «Айнтрахта» Фариде Алиду забил второй гол в ворота «Тоттенхэма». В дополнительное ко второму тайму время Харри Кейн не реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» идёт на 1-м месте в группе D (7 очков), «Айнтрахт» занимает 4-е место (4 очка).

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:12
Проснулся Сон и ТТХ как-то оживился
galem72
galem72
сегодня в 11:46
Контарь научился правильно юзать Сона. Похоже, у тренера появился новый фаворит. Лукаке стоит насторожиться. ))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:19
Голов много и это хорошо.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:05
Ну Тоттенхэм победил
7kbbpny57q3u
7kbbpny57q3u
сегодня в 02:35
Сон планку держит
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:20
Никак Сон проснулся!
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 01:29
Кейн Сон связка работает
Zak11
Zak11
сегодня в 00:06
Благодаря антифутболу Конте, Тоттенхэм мог лишиться очков. Если команда вошла в игровой ритм, забила три гола подряд и рвалась в атаку, к чему всё тормозить и заниматься онанизмом перекатывая у себя на половине? Совсем не понимаю этого.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:04
Да тяжело далась победа в этом матче Тоттенхэму.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:04
Они здорово победили))
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