Дубль Сона помог «Тоттенхэму» обыграть «Айнтрахт»

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вчера, 23:56

«Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Айнтрахта» Дайчи Камада. На 20-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон сравнял счёт. На 28-й минуте форвард «шпор» Харри Кейн реализовал пенальти, а на 36-й минуте Хын-Мин Сон оформил дубль. На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Айнтрахта» Тута. На 87-й минуте нападающий «Айнтрахта» Фариде Алиду забил второй гол в ворота «Тоттенхэма». В дополнительное ко второму тайму время Харри Кейн не реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» идёт на 1-м месте в группе D (7 очков), «Айнтрахт» занимает 4-е место (4 очка).