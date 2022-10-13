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Б. Игнатьев: «Буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал»

вчера, 12:36

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что будет смотреть матчи чемпионата мира.

Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актёра спектакль всё равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет.

Чемпионат мира интересно посмотреть и понаблюдать, по какому развитию идёт футбол, какие новые фамилии появились, какие команды будут выходить на первый план. Может быть, мы увидим новые идеи, новый творческий подход. Такие соревнования проходят раз в четыре года, и они очень привлекательны, поэтому за ними и интересно смотреть. Планирую ли я поехать на чемпионат мира в Катар? Меня Юрий Палыч Сёмин звал, но я отказался.

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