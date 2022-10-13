Клопп: «Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов (7:1).
Мне понравился первый тайм, по правде сказать. Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться. На некоторых отрезках первого тайма мы показывали невероятный футбол.
Мо Салах — выдающийся игрок. Сегодня он это показал. Фирмино? Разумеется, на него можно положиться. Его гол сравнял счет, это важно. Он отлично сыграл, но сегодня все сыграли здорово. Мне это очень понравилось.
Глазго откровенно слабый соперник, вот если в воскресенье против МС так соберетесь совсем другое дело
Глазго откровенно слабый соперник, вот если в воскресенье против МС так соберетесь совсем другое дело