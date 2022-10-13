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Клопп: «Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться»

вчера, 10:34
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 7Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов (7:1).

Мне понравился первый тайм, по правде сказать. Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться. На некоторых отрезках первого тайма мы показывали невероятный футбол.

Мо Салах — выдающийся игрок. Сегодня он это показал. Фирмино? Разумеется, на него можно положиться. Его гол сравнял счет, это важно. Он отлично сыграл, но сегодня все сыграли здорово. Мне это очень понравилось.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 19:56
Можно и не набирать, пусть их Наполи обыгрывает, а самим собраться на АПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:29
Всё равно рекорд над спартаком не побит.
drug01
drug01
вчера в 11:12
Собрались очень сильно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:56
надо набрать 1 очко в играх с Аяксом и Наполи для выхода с группы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:37
по чаще бы так собираться!
Глазго откровенно слабый соперник, вот если в воскресенье против МС так соберетесь совсем другое дело
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