Клопп: «Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил победу своей команды над «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов (7:1).

Мне понравился первый тайм, по правде сказать. Мы пропустили гол после хорошей комбинации, но смогли собраться. На некоторых отрезках первого тайма мы показывали невероятный футбол.

Мо Салах — выдающийся игрок. Сегодня он это показал. Фирмино? Разумеется, на него можно положиться. Его гол сравнял счет, это важно. Он отлично сыграл, но сегодня все сыграли здорово. Мне это очень понравилось.