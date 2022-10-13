Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» не заинтересован в трансфере Мбаппе

Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Конечно, Перес не простит Мбаппе его шутку
RoArt
RoArt
вчера в 21:59
Так то Реалу и без Мбаппе неплохо. Уж на что недолюбливаю Холанда - но по сравнению с Мбаппе он профи.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:12
Давно знаем, приехали этот вопрос))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:39
Думаю самолюбие Переса не позволит случиться этому трансферу даже если цена не будет заоблочной. Тут и болельщики могут не принять игрока, которого они так долго ждали, но который "кинул" их. А если же такой трансфер все же состоится, то условия для игрока должны быть суровыми, пусть своим трудом зарабатывает любовь болельщиков.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:32
Для начала надо вспомнить как Реал его хотел подписать.
Реал не хотел на него тратиться и ждал пока он станет свободным агентом, а потом его бесплатно подписать.
Сейчас же ПСЖ просит за него 400 лямов и если даже Перес как говориться простит его, то он просто не потянет его финансово.
Такая же история и с Ливерпулем.
На сегодня как мне кажет его мог бы купить всего один клуб в мире и это Ньюкасл, но финансовый фейр-плей не даст им этого сделать.

Ещё одна причина кроме дороговизны это то, что зачем покупать игрока если он сможет играть только в чемпионате?
Мбаппе в ЛЧ заигран за ПСЖ и не сможет в этом сезоне играть за другие команды.
По этой же причине зачем самому Мбаппе уходить из ПСЖ и терять ещё год?

Думаю, что конфликт имел место, но ситуацию сильно раздуют. Вот увидите Мбаппе останется в ПСЖ, тем более перерыв на ЧМ пойдёт на пользу всем и конфликт утрясут.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:21
А его туда никто и не отдаст!
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 18:57
конечно не заинтересован, реал предлагал ему нормальный подписной бонус, как 3-4 годовых з/п многих хороших футболистов + з/п одну из самых больших, но ему этого было мало, он использовал сильное желание его подписать чтобы выбить из псж еще лучшие условия + в последствии показал какой он капризный

на кой он нужен щас за 200+ млн$ и огромную зп
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:16
Руководство Реала воочию убедилось что из себя представляет Камерунский Эму,вот охота и отпала!!!
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 18:12
Есть такое мнение что Реал дважды не зовёт,надеюсь таковым оно и останется в случаи с Мбаппе.
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:58
Добра Вам!

Да так ни о чем.... (по поводу интриги в этом месяце...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 