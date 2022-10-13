«Реал» не заинтересован в трансфере Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.
По данным источника, «Реал», который ранее проявлял активный интерес к французу, не собирается подписывать Мбаппе.
Основным претендентом на трансфер Килиана является «Ливерпуль».
Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.
По данным источника, «Реал», который ранее проявлял активный интерес к французу, не собирается подписывать Мбаппе.
Основным претендентом на трансфер Килиана является «Ливерпуль».
Реал не хотел на него тратиться и ждал пока он станет свободным агентом, а потом его бесплатно подписать.
Сейчас же ПСЖ просит за него 400 лямов и если даже Перес как говориться простит его, то он просто не потянет его финансово.
Такая же история и с Ливерпулем.
На сегодня как мне кажет его мог бы купить всего один клуб в мире и это Ньюкасл, но финансовый фейр-плей не даст им этого сделать.
Ещё одна причина кроме дороговизны это то, что зачем покупать игрока если он сможет играть только в чемпионате?
Мбаппе в ЛЧ заигран за ПСЖ и не сможет в этом сезоне играть за другие команды.
По этой же причине зачем самому Мбаппе уходить из ПСЖ и терять ещё год?
Думаю, что конфликт имел место, но ситуацию сильно раздуют. Вот увидите Мбаппе останется в ПСЖ, тем более перерыв на ЧМ пойдёт на пользу всем и конфликт утрясут.
Реал не хотел на него тратиться и ждал пока он станет свободным агентом, а потом его бесплатно подписать.
Сейчас же ПСЖ просит за него 400 лямов и если даже Перес как говориться простит его, то он просто не потянет его финансово.
Такая же история и с Ливерпулем.
На сегодня как мне кажет его мог бы купить всего один клуб в мире и это Ньюкасл, но финансовый фейр-плей не даст им этого сделать.
Ещё одна причина кроме дороговизны это то, что зачем покупать игрока если он сможет играть только в чемпионате?
Мбаппе в ЛЧ заигран за ПСЖ и не сможет в этом сезоне играть за другие команды.
По этой же причине зачем самому Мбаппе уходить из ПСЖ и терять ещё год?
Думаю, что конфликт имел место, но ситуацию сильно раздуют. Вот увидите Мбаппе останется в ПСЖ, тем более перерыв на ЧМ пойдёт на пользу всем и конфликт утрясут.