«Реал» не заинтересован в трансфере Мбаппе

«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022) В десятом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» встретится с «Гертой» на своем стадионе.

«Штутгарт» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022) В десятом туре чемпионата Германии «Бохум» приедет в гости к «Штутгарту».