Игрок «Боруссии» за 120 млн евро и новый талант «Зальцбурга». Эти футболисты сменят команду после ЛЧ

Главные лоты – у «Боруссии» и «Ред Булла»
Лига чемпионов – отличная ярмарка для клубов, которые хотят выгодно продать созревших для трансфера игроков. Наиболее нацелены на это такие команды, как дортмундская «Боруссия», «Зальцбург» или «Брюгге». В текущем розыгрыше выгодно показать себя уже успели несколько футболистов – о них расскажем подробнее.
Беллингем созрел для повышения в классе
Для «Боруссии» это второй многообещающий англичанин, которого они берут, чтобы потом продать втридорога. Прошлым летом по такому пути пошел Джейдон Санчо – его отдали «Манчестер Юнайтед», а сумма отступных за футболиста, по оценке Transfermarkt, составила 85 миллионов евро.
Джуд уже сейчас – один из лидеров дортмундцев, он начал проявлять себя еще в прошлом сезоне – выбил 3 гола и 8 ассистов за 32 матча в Бундеслиге, а в нынешнем перенес свою результативность на Лигу чемпионов. Универсальность позволяет выходить не только в центре поля, но и ближе к опорной зоне или на флангах (там его задействуют реже).
Остается найти покупателя – и в этом помогают еврокубки. Джуд забил каждой из команд своей группы, а его гол «Севилье» принес «Боруссии» ничью. Благодаря ударной статистике 19-летний хавбек привлек к себе внимание «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити». В стан «горожан» англичанина уговаривает перейти бывший одноклубник Эрлинг Холанд. Да и Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант Беллингема:
Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, какой он сейчас, в 19. Он исключительный, великолепный игрок. Я думаю, все это знают, и не только потому, что вам говорит тренер «Манчестер Сити»!
Подходит время, когда Джуду потребуется выбрать новую команду – сообщается, что произойдет это предстоящим летом. Между тем немцы установили нижний порог предложений по трансферу в размере 120 миллионов евро.
Нкунку готовится уйти в «Челси»
«Лейпциг» выправляет ситуацию в ЛЧ после ухода Доменико Тедеско – у немцев наконец пошли победы и после 6-ти очков в двух матчах с «Селтиком» коллектив вернулся на второе место в группе ЛЧ. Смущает лишь то, что минимальное влияние на прогресс в еврокубках оказывает Кристофер Нкунку. При отличной результативности в Бундеслиге (7 голов в 9 матчах) главный актив «Лейпцига» забил лишь раз в Лиге чемпионов, хотя годом ранее он оформлял хет-трик против «Сити».
Спад на международной арене не отменяет скиллов Кристофера – он органично смотрится под Вернером/Силвой, а претендент на игрока уже нашелся. В переговорах с немецким клубом продвинулся «Челси» — боссы лондонцев согласовали с французским нападающим 6-летний контракт, футболист уже прошел медобследование. При этом синим придется хорошенько потратиться: Нкунку летом заключил с «Лейпцигом» соглашение до 2026-го года, а боссы хотят выручить от потенциальной сделки 100 миллионов евро.
У «Спортинга» — россыпь перспективной молодежи
Основное внимание сейчас приковано к «Спортингу», который нанес поражение «Тоттенхэму» и обходит «шпор» в группе D. В распоряжении португальцев есть минимум три футболиста для продажи в ближайшей перспективе.
Педру Гонсалвеш, пришедший в лиссабонский клуб в 2020 году, давно держит марку в национальном первенстве, но не так ярок в Лиге чемпионов – 24-летний португалец отдал голевую на Паулиньо в моменте с первым мячом в ворота «Тоттенхэма».
Чуть лучше смотрится Франсишку Тринкан – забил по голу «Айнтрахту» и «Марселю». При этом продать вингера не получится – права на него принадлежат «Барселоне», а выкупить его «Спортинг» сможет не раньше следующего лета.
Зато все шансы на повышение в классе есть у Маркуса Эдвардса – англичанина из системы «Тоттенхэма». Его гол и ассист оформили задел для победы над «Айнтрахтом», в моменте с единственным голом «Марселю» он записал на свой счет результативную передачу. В чемпионате Португалии Эдвардс выступает на протяжении последних пяти сезонов и наверняка созрел для перехода в клуб из середины таблицы Английской Премьер-Лиги. О «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» лучше мечтать, находясь поблизости.
Главный лот ЛЧ – Ноа Окафор
Как же так получается, что «Ред Булл» три года подряд не проваливается в Лиге чемпионов и обеспечивает себе евровесну (в прошлом сезоне вышли в плей-офф, могут повторить результат в этом)? При этом австрийцы успевают снабжать молодыми игроками всю Европу – только этим летом футболистами из «Зальцбурга» усилились «Лейпциг», «Монако», дортмундская «Боруссия», «Лидс» и даже «Ахмат».
Среди оставшихся игроков к переезду может начинать готовиться швейцарский центрфорвард Ноа Окафор. Он на пару с Беньямином Шешко (словенец уже договорился о переходе в «Лейпциг» следующим летом) разрывает чемпионат Австрии.
В ЛЧ Окафор забил трижды, причем каждый из голов – определяющий. Мячи в ворота «Милана» и «Челси» принесли австрийцам ничьи, а гол загребскому «Динамо» стал победным. Из-за вклада в статистику команды и влияния на общий успех 22-летний швейцарский форвард – главное открытие еврокубкового сезона.
Скорее всего, его показатели не останутся без внимания – осталось только выйти в плей-офф ЛЧ. Пока о претендентах на Ноа ничего неизвестно – но вот с марта игрока ведет «Интер». С того момента трансферная стоимость нападающего подросла – миланцам надо подсуетиться.
Вообще вся ситуация в Ливерпуле с повышением зарплаты Салаху и с рекордным трансфером Нуньеса не пошло на пользу. Возможно другие игроки стараются меньше зная что они тоже выкладываются на поле, но получают меньше и им уделяют меньше внимания, когда до этого они были более-менее в равных условиях.
Могли продолжить путь как когда-то начинал Клопп в сезоне 2015-2016, покупая игроков уровня Шешко и Окафора, а через сезон могли бы быть топами.
Наверное Салах пережил Ливерпуль и нужно было продавать и покупать новых перспективных игроков. Вообще сам Ливерпуль должен продавать таких игроков как Нуньес в другой клуб, как они продали Коутинью в Барселону. Теперь это похоже на ситуацию в Барселоне.
Вообще вся ситуация в Ливерпуле с повышением зарплаты Салаху и с рекордным трансфером Нуньеса не пошло на пользу. Возможно другие игроки стараются меньше зная что они тоже выкладываются на поле, но получают меньше и им уделяют меньше внимания, когда до этого они были более-менее в равных условиях.
Могли продолжить путь как когда-то начинал Клопп в сезоне 2015-2016, покупая игроков уровня Шешко и Окафора, а через сезон могли бы быть топами.
Наверное Салах пережил Ливерпуль и нужно было продавать и покупать новых перспективных игроков. Вообще сам Ливерпуль должен продавать таких игроков как Нуньес в другой клуб, как они продали Коутинью в Барселону. Теперь это похоже на ситуацию в Барселоне.