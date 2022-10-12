Игрок «Боруссии» за 120 млн евро и новый талант «Зальцбурга». Эти футболисты сменят команду после ЛЧ

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вчера, 18:30

Главные лоты – у «Боруссии» и «Ред Булла»

Лига чемпионов – отличная ярмарка для клубов, которые хотят выгодно продать созревших для трансфера игроков. Наиболее нацелены на это такие команды, как дортмундская «Боруссия», «Зальцбург» или «Брюгге». В текущем розыгрыше выгодно показать себя уже успели несколько футболистов – о них расскажем подробнее.

Беллингем созрел для повышения в классе

Для «Боруссии» это второй многообещающий англичанин, которого они берут, чтобы потом продать втридорога. Прошлым летом по такому пути пошел Джейдон Санчо – его отдали «Манчестер Юнайтед», а сумма отступных за футболиста, по оценке Transfermarkt, составила 85 миллионов евро.

Джуд уже сейчас – один из лидеров дортмундцев, он начал проявлять себя еще в прошлом сезоне – выбил 3 гола и 8 ассистов за 32 матча в Бундеслиге, а в нынешнем перенес свою результативность на Лигу чемпионов. Универсальность позволяет выходить не только в центре поля, но и ближе к опорной зоне или на флангах (там его задействуют реже).

Остается найти покупателя – и в этом помогают еврокубки. Джуд забил каждой из команд своей группы, а его гол «Севилье» принес «Боруссии» ничью. Благодаря ударной статистике 19-летний хавбек привлек к себе внимание «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити». В стан «горожан» англичанина уговаривает перейти бывший одноклубник Эрлинг Холанд. Да и Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант Беллингема:

Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, какой он сейчас, в 19. Он исключительный, великолепный игрок. Я думаю, все это знают, и не только потому, что вам говорит тренер «Манчестер Сити»!

Подходит время, когда Джуду потребуется выбрать новую команду – сообщается, что произойдет это предстоящим летом. Между тем немцы установили нижний порог предложений по трансферу в размере 120 миллионов евро.

Нкунку готовится уйти в «Челси»

«Лейпциг» выправляет ситуацию в ЛЧ после ухода Доменико Тедеско – у немцев наконец пошли победы и после 6-ти очков в двух матчах с «Селтиком» коллектив вернулся на второе место в группе ЛЧ . Смущает лишь то, что минимальное влияние на прогресс в еврокубках оказывает Кристофер Нкунку. При отличной результативности в Бундеслиге (7 голов в 9 матчах) главный актив «Лейпцига» забил лишь раз в Лиге чемпионов, хотя годом ранее он оформлял хет-трик против «Сити».

Спад на международной арене не отменяет скиллов Кристофера – он органично смотрится под Вернером/Силвой, а претендент на игрока уже нашелся. В переговорах с немецким клубом продвинулся «Челси» — боссы лондонцев согласовали с французским нападающим 6-летний контракт, футболист уже прошел медобследование. При этом синим придется хорошенько потратиться: Нкунку летом заключил с «Лейпцигом» соглашение до 2026-го года, а боссы хотят выручить от потенциальной сделки 100 миллионов евро.

У «Спортинга» — россыпь перспективной молодежи

Основное внимание сейчас приковано к «Спортингу», который нанес поражение «Тоттенхэму» и обходит «шпор» в группе D. В распоряжении португальцев есть минимум три футболиста для продажи в ближайшей перспективе.

Педру Гонсалвеш, пришедший в лиссабонский клуб в 2020 году, давно держит марку в национальном первенстве, но не так ярок в Лиге чемпионов – 24-летний португалец отдал голевую на Паулиньо в моменте с первым мячом в ворота «Тоттенхэма».

Чуть лучше смотрится Франсишку Тринкан – забил по голу «Айнтрахту» и «Марселю». При этом продать вингера не получится – права на него принадлежат «Барселоне», а выкупить его «Спортинг» сможет не раньше следующего лета.

Зато все шансы на повышение в классе есть у Маркуса Эдвардса – англичанина из системы «Тоттенхэма». Его гол и ассист оформили задел для победы над «Айнтрахтом», в моменте с единственным голом «Марселю» он записал на свой счет результативную передачу. В чемпионате Португалии Эдвардс выступает на протяжении последних пяти сезонов и наверняка созрел для перехода в клуб из середины таблицы Английской Премьер-Лиги. О «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» лучше мечтать, находясь поблизости.

Главный лот ЛЧ – Ноа Окафор

Как же так получается, что «Ред Булл» три года подряд не проваливается в Лиге чемпионов и обеспечивает себе евровесну (в прошлом сезоне вышли в плей-офф, могут повторить результат в этом)? При этом австрийцы успевают снабжать молодыми игроками всю Европу – только этим летом футболистами из «Зальцбурга» усилились «Лейпциг», «Монако», дортмундская «Боруссия», «Лидс» и даже «Ахмат».

Среди оставшихся игроков к переезду может начинать готовиться швейцарский центрфорвард Ноа Окафор. Он на пару с Беньямином Шешко (словенец уже договорился о переходе в «Лейпциг» следующим летом) разрывает чемпионат Австрии.

В ЛЧ Окафор забил трижды, причем каждый из голов – определяющий. Мячи в ворота «Милана» и «Челси» принесли австрийцам ничьи, а гол загребскому «Динамо» стал победным. Из-за вклада в статистику команды и влияния на общий успех 22-летний швейцарский форвард – главное открытие еврокубкового сезона.