«Ливерпуль» может заплатить более чем 200 млн евро за трансфер Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.
В подписании француза заинтересован «Ливерпуль». «Красные» готовы заплатить за трансфер форварда более чем 200 млн евро, предложив ему высокую заработную плату и пятилетний контракт.
ПСЖ хочет выручить с продажи Мбаппе 400 млн евро.
Ливерпулю приносит польза трансферы в районе 30-50 млн, что составлял основной костяк Ливерпуля.
Пока трансфер Нуньеса не оправдал себя и если следующий подобный трансфер не оправдается это испортит атмосферу в клубе, что вызовет недовольство и непонимание в клубе и среди болельщиков.
Ливерпулю приносит польза трансферы в районе 30-50 млн, что составлял основной костяк Ливерпуля.
Пока трансфер Нуньеса не оправдал себя и если следующий подобный трансфер не оправдается это испортит атмосферу в клубе, что вызовет недовольство и непонимание в клубе и среди болельщиков.
Да, Ливерпуль в этом сезоне не похож сам на себя и видно что команде нужна новая свежая кровь, но тратить условные 350+ млн на двух игроков это бред! Тут лучше брать одного из них, и укрепить еще несколько позиций, только вот кто важнее для команды Джуд или Килиан?!
После ухода Мане атака Ливерпули заметно ослабла и игрок такого калибра как Килиан точно пригодился бы, но с другой стороны есть же Диас, который, как мне кажется, и ведет игру Ливерпуля в этом сезоне.
А вот в центральной зоне у Ливерпуля куда большие проблемы. Алькантара не похож сам на себя в этом сезоне, а подмены ему нет. Также хромает опорная зона и центр обороны.
Вот лично я выбрал бы всеиже Беллингема. И нужнее, и дешевле.
Да, Ливерпуль в этом сезоне не похож сам на себя и видно что команде нужна новая свежая кровь, но тратить условные 350+ млн на двух игроков это бред! Тут лучше брать одного из них, и укрепить еще несколько позиций, только вот кто важнее для команды Джуд или Килиан?!
После ухода Мане атака Ливерпули заметно ослабла и игрок такого калибра как Килиан точно пригодился бы, но с другой стороны есть же Диас, который, как мне кажется, и ведет игру Ливерпуля в этом сезоне.
А вот в центральной зоне у Ливерпуля куда большие проблемы. Алькантара не похож сам на себя в этом сезоне, а подмены ему нет. Также хромает опорная зона и центр обороны.
Вот лично я выбрал бы всеиже Беллингема. И нужнее, и дешевле.