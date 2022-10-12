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«Ливерпуль» может заплатить более чем 200 млн евро за трансфер Мбаппе

вчера, 18:30

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.

В подписании француза заинтересован «Ливерпуль». «Красные» готовы заплатить за трансфер форварда более чем 200 млн евро, предложив ему высокую заработную плату и пятилетний контракт.

ПСЖ хочет выручить с продажи Мбаппе 400 млн евро.

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 19:06
Как жто у тебя работает? За такие авходки цена ттльео падает. Модно было в том году такие деньги отдать, сейчас он и близко таких денег не стоит
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 19:05
Как думаешь кто большие клоуны реал который предлагал 200 лямов за жто чудо или псж которые отклонмли это предложение? 😂
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
Да и славу богу, пусть псж разводит на бабки, устраивает там сцны портит командный дух. Огородите максимально от нормальных клуб вашего капризного ребенка, нам такой не нужен
Nazi
Nazi
сегодня в 00:10
Никто не потянет ЗП Мбаппе. А сверхалчная семья Киллиана не захочет понижения доходов. Так что СМИ могут задницу рвать, но все это пустые слова чисто по экономическим параметрам.. Да еще Ливерпуль, который никогда не заплатит такие деньги даже за омоложенного Пеле.. Чисто из принципа.

П.С. Для думканья есть определенный орган и это точно не задница..
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 22:39
одного уже купили, играет от случая к случаю
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:39, ред.
Недавно писали, что Ливерпуль готов выкупить Джуда Беллингима из Дортмундской Боруссии за 150 млн €, сейчас пишут, что они готовы отдать за Мбаппе более двухсот миллионов €, это при том что летом они купили Дарвина Нуньеса за 120 млн €.

Да, Ливерпуль в этом сезоне не похож сам на себя и видно что команде нужна новая свежая кровь, но тратить условные 350+ млн на двух игроков это бред! Тут лучше брать одного из них, и укрепить еще несколько позиций, только вот кто важнее для команды Джуд или Килиан?!

После ухода Мане атака Ливерпули заметно ослабла и игрок такого калибра как Килиан точно пригодился бы, но с другой стороны есть же Диас, который, как мне кажется, и ведет игру Ливерпуля в этом сезоне.

А вот в центральной зоне у Ливерпуля куда большие проблемы. Алькантара не похож сам на себя в этом сезоне, а подмены ему нет. Также хромает опорная зона и центр обороны.

Вот лично я выбрал бы всеиже Беллингема. И нужнее, и дешевле.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 20:27
Шоколадному надо было переходить в Реал, когда была такая возможность. А теперь его из топов разве что МЮ возьмет, им одним балластом больше, одним меньше без разницы. Главное, чтоб майки хорошо продавались. А насчет Ливерпуля скорее фейк. Не удивлюсь, если завтра увидим, что им еще якобы кто то интересуется.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Муслим90 (раскрыть)
вчера в 20:26
Вполне
112910415
112910415
вчера в 20:13
а актив-то токсичный !
dok66
dok66
вчера в 20:11
Да ладно . Зачем он Ливерпулю .
Муслим90
Муслим90 ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 20:11
В какой-то Ливерпуль?)) Серьезно?
Муслим90
Муслим90
вчера в 20:10
Не нужен он Ливерпулю с таким характером
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:44
Не хотелось бы чтобы Ливерпуль превратился в МЮ с такими трансферами, а МЮ они не помогли.
Ливерпулю приносит польза трансферы в районе 30-50 млн, что составлял основной костяк Ливерпуля.
Пока трансфер Нуньеса не оправдал себя и если следующий подобный трансфер не оправдается это испортит атмосферу в клубе, что вызовет недовольство и непонимание в клубе и среди болельщиков.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:26
За половину вряд ли продадут.
pomor45
pomor45 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:19
Да, в Суперлиге этот сумасшедший дом толстосумов, хотя бы отделится от нормальных клубов.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:17
Ливерпуль хороший вариант
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:06
На 300 сторгуются ))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 19:02
Блин мбаппе . Перевернуть всю эту Санту Барбару чтобы в конце концов перейти в какой то Ливерпуль?🤦🏻‍♂️ Ну такое себе ... Тогда уж лучше было бы перейти в реал
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:59
Не кажется ли вам, что всё это делается только для того, чтобы поднять цену на него
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:57
Всё катится к абсурду...
Полмиллиарда заплатить чтоб сменить одного напа на другого....))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:56
Утка
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:56
пока не верится
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:53
Вся Африка стольео не стоит !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:52
новость утятина - красным, а особенно ЮК он не нужен
за эти деньги можно взять 3-4 перспективных игроков и строить новую команду
Gelious
Gelious ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:51
Вот поэтому вся надежда на Суперлигу в любом ее формате
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:51
Разброс в ценники в два раза...
vova505
vova505
вчера в 18:49
Блин ...
Только не это ...
Я, например, сразу "разлюблю" Ливерпуль
Elliada
Elliada
вчера в 18:41
ПСЖ нужно соглашаться на трансфер. Больше таких предложений может и не быть
pomor45
pomor45
вчера в 18:39
Кто-нибудь приведёт этих сумасбродов с мешками денег в чувство? Кому нужен этот сторонний наблюдатель УЕФА с его лживым ФФП, который проявляет инициативу и ретивость только в отстранении от футбола российских клубов. Мера в таких ценовых беспределах более чем бестолковая.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:33
ПСЖ:
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