«Ливерпуль» может заплатить более чем 200 млн евро за трансфер Мбаппе

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вчера, 18:30

Нападающий намерен покинуть ПСЖ .

В подписании француза заинтересован «Ливерпуль». «Красные» готовы заплатить за трансфер форварда более чем 200 млн евро, предложив ему высокую заработную плату и пятилетний контракт.