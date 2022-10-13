В Турции назвали клуб, в который Дзюба может перейти в январе

Самет Чайир, журналист издания Goal.com, высказался о будущем нападающего «Аданы Демирспор» .

В последнем матче Монтелла выпустил Дзюбу только на 84-й минуте, и пока нет понимания, будет ли россиянин получать игровую практику дальше или нет. Думаю, в январе Дзюба может захотеть уйти из «Аданы Демирспор», если продолжит сидеть на скамейке — такой вариант не исключен. Я же по-прежнему придерживаюсь своего мнения, Дзюба — отличный нападающий. Вполне возможно, в следующее трансферное окно его может пригласить какой-то другой турецкий клуб, например, «Башакшехир», им бы пригодился такой футболист.