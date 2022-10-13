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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2022/2023

В Турции назвали клуб, в который Дзюба может перейти в январе

вчера, 17:15

Самет Чайир, журналист издания Goal.com, высказался о будущем нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

В последнем матче Монтелла выпустил Дзюбу только на 84-й минуте, и пока нет понимания, будет ли россиянин получать игровую практику дальше или нет. Думаю, в январе Дзюба может захотеть уйти из «Аданы Демирспор», если продолжит сидеть на скамейке — такой вариант не исключен. Я же по-прежнему придерживаюсь своего мнения, Дзюба — отличный нападающий. Вполне возможно, в следующее трансферное окно его может пригласить какой-то другой турецкий клуб, например, «Башакшехир», им бы пригодился такой футболист.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:23
Артёму пора мемуары писать,хороший был игрок Чтобы сейчас не говорили.
youtomee
youtomee ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 20:32
какие угрозы? его карьера уже закончена
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
Пошел по рукам!
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
"ВернусьдомойбесславноНАспор" ))...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:19
Башкаирхабат , Дзюбе туда самое место .
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:14
Лавка это приговор
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:00
Башакшехир тренирует турок дагестанского происхождения.Нормально будет,если перейдёт
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:58
В Рукоблудоспор! Немедленно!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:54
Его карьера под угрозой
3n4dpckck9c3
3n4dpckck9c3
вчера в 17:50
Он уже давно отыграл своё
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
Дзюба начал турне по Турции.))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:46
)
memphis
memphis
вчера в 17:46
Мог спокойно играть ещё года 2-3, в нашем болоте, но бабки не дают покоя, теперь лавка и забвение
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:46
Дзюба без игровой практики сколько времени провел? Где-то там тренировался, типа Рубина, если верить СМИ.
И тут пришел, увидел, победил и это в 34 года? Смешно.
Удачи ему конечно. Все можно изменить в этой жизни, кроме смерти. Чему Артёму и желаю. При всем, что было. Но это же не важно, тем более жизнь, это его жизнь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:39
Перейдет в "Вернусьдомойбесславноспор"
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 17:29
Сын милиционера из Полтавской области никогда не был в сборной России лидером!!!
2t75qwmmqa5p
2t75qwmmqa5p
вчера в 17:25
Быстро погнали Онану из Аданы
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:24
В Минске есть любительский фк Онана! Туда ему и дорога!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:22
в Турции выявился реальный уровень лидера сборной России !
u88wku58fy5n
u88wku58fy5n
вчера в 17:19
Клуб Яростныйкулакспор
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