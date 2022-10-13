Юран: «У меня не было никаких разговоров с „Химками“»

Бывший тренер «Химок» прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры о возвращении в подмосковный клуб.

Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В «Химках» есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было.