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Юран: «У меня не было никаких разговоров с „Химками“»

вчера, 19:47

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры о возвращении в подмосковный клуб.

Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В «Химках» есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:32
О чём с ними можно говорить? Пусть вылетают, раз хозяева долбоклювы...
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:05
Надоели уже вбросы
shlomo
shlomo ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 20:01
Добра тебе!

Уж кто кто, а ты (если прочитал все) должен был меня понять...:)))

Устарел язык Эзопа,
Стал прозрачен, как струя,
Отовсюду светит зопа,
И не скроешь ни фия. ( И.Г.)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:57
Ой лукавит Серёга.
Гость
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