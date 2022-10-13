Юран: «У меня не было никаких разговоров с „Химками“»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры о возвращении в подмосковный клуб.
Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В «Химках» есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было.
Уж кто кто, а ты (если прочитал все) должен был меня понять...:)))
Устарел язык Эзопа,
Стал прозрачен, как струя,
Отовсюду светит зопа,
И не скроешь ни фия. ( И.Г.)
Уж кто кто, а ты (если прочитал все) должен был меня понять...:)))
Устарел язык Эзопа,
Стал прозрачен, как струя,
Отовсюду светит зопа,
И не скроешь ни фия. ( И.Г.)