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Талалаев в ближайшее время возглавит «Торпедо»

вчера, 11:27

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может возглавить «Торпедо».

Сообщается, что стороны согласовали детали контракта, о назначении в ближайшее время объявят официально.

«Торпедо» замыкает таблицу РПЛ (6 очков).

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:32
Счастливо вылететь!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:39
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:17
Задача - перегнать Ахмат.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:10, ред.
Талалаев в ближайшее время возглавит «Торпедо».

На мой субъективный взгляд это преждевременное решение от руководства клуба.

Сейчас, когда команда наконец-то, после увольнения Бородюка, начала показывать довольно симпатичный футбол и набирать очки и первые победы.

Торпедо при Савичеве перестроила полностью стиль игры, схемы и тактику. Выиграли у ЦСКА, что вообще было даже невозможно представить. Вынесли Сочи на его стадионе с разгромным счётом 3:1 в кубковом матче. Две игры сыграли вничью, притом что у команды были удаления с очень крепким Факелом на выезде и дома с Пари НН .

С Савичевым команда явно прогрессирует, и если в зимнее трансферное окно руководство ещё и усилит командный состав то у Савичева и К° должно всё получиться и команда выберется из опасной зоны и вполне может оказаться среди середняков РПЛ.

А с приходом Таллалаева команде опять придётся перестраиваться под тактические схемы нового главного тренера, и пойдёт ли на пользу это команде и игрокам это очень большой вопрос.

Я думаю ничего сейчас не нужно менять в команде, хотя-бы до зимней паузы. И дать возможность проявить себя Савичеву, а уж потом делать какие-то выводы.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
Тренер, Торпедо, Талалаев - всё на Т, а вдруг , что и получиться!
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:49
А вот это хорошо для двух сторон
galem72
galem72
вчера в 11:40
Будет круто, если при нём Торпеды сохранят прописку в рпл. ))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:37
Пусть попробует
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:34
Талалаев не тренер !
uy4bhsgtb4n8
uy4bhsgtb4n8
вчера в 11:28
Это сразу пердив
Гость
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