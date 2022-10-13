Талалаев в ближайшее время возглавит «Торпедо».

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может возглавить «Торпедо».
Сообщается, что стороны согласовали детали контракта, о назначении в ближайшее время объявят официально.
«Торпедо» замыкает таблицу РПЛ (6 очков).
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может возглавить «Торпедо».
Сообщается, что стороны согласовали детали контракта, о назначении в ближайшее время объявят официально.
«Торпедо» замыкает таблицу РПЛ (6 очков).
На мой субъективный взгляд это преждевременное решение от руководства клуба.
Сейчас, когда команда наконец-то, после увольнения Бородюка, начала показывать довольно симпатичный футбол и набирать очки и первые победы.
Торпедо при Савичеве перестроила полностью стиль игры, схемы и тактику. Выиграли у ЦСКА, что вообще было даже невозможно представить. Вынесли Сочи на его стадионе с разгромным счётом 3:1 в кубковом матче. Две игры сыграли вничью, притом что у команды были удаления с очень крепким Факелом на выезде и дома с Пари НН .
С Савичевым команда явно прогрессирует, и если в зимнее трансферное окно руководство ещё и усилит командный состав то у Савичева и К° должно всё получиться и команда выберется из опасной зоны и вполне может оказаться среди середняков РПЛ.
А с приходом Таллалаева команде опять придётся перестраиваться под тактические схемы нового главного тренера, и пойдёт ли на пользу это команде и игрокам это очень большой вопрос.
Я думаю ничего сейчас не нужно менять в команде, хотя-бы до зимней паузы. И дать возможность проявить себя Савичеву, а уж потом делать какие-то выводы.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
На мой субъективный взгляд это преждевременное решение от руководства клуба.
Сейчас, когда команда наконец-то, после увольнения Бородюка, начала показывать довольно симпатичный футбол и набирать очки и первые победы.
Торпедо при Савичеве перестроила полностью стиль игры, схемы и тактику. Выиграли у ЦСКА, что вообще было даже невозможно представить. Вынесли Сочи на его стадионе с разгромным счётом 3:1 в кубковом матче. Две игры сыграли вничью, притом что у команды были удаления с очень крепким Факелом на выезде и дома с Пари НН .
С Савичевым команда явно прогрессирует, и если в зимнее трансферное окно руководство ещё и усилит командный состав то у Савичева и К° должно всё получиться и команда выберется из опасной зоны и вполне может оказаться среди середняков РПЛ.
А с приходом Таллалаева команде опять придётся перестраиваться под тактические схемы нового главного тренера, и пойдёт ли на пользу это команде и игрокам это очень большой вопрос.
Я думаю ничего сейчас не нужно менять в команде, хотя-бы до зимней паузы. И дать возможность проявить себя Савичеву, а уж потом делать какие-то выводы.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !