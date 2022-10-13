Юран может в четвёртый раз возглавить «Химки»

Сергей Юран может снова возглавить «Химки».
По данным источника, 53-летний специалист провёл переговоры с руководством подмосковного клуба. Юран не исключает, что может получить работу в «Локомотиве», однако основным кандидатом на должность нового тренера «железнодорожников» является Михаил Галактионов из «Пари НН».
Будущее Спартака Гогниева в «Химках» будет зависеть от результата матча 13-го тура РПЛ против «Факела». Если подмосковный клуб проиграет в этой встрече, то велика вероятность того, что Юран вернётся в «Химки».
Напомним, что Юран тренировал «Химки» в 2008-м, 2020-м и 2022 году.
Одним словом, нас ожидает безрадостная картина, на которой будут запечатлены одни и те же невзрачные лица с дипломами ВШТ.
Одним словом, нас ожидает безрадостная картина, на которой будут запечатлены одни и те же невзрачные лица с дипломами ВШТ.
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Все течет, все изменяется... каждые 10 минут
Судьба злодейка.....
Судьба злодейка.....