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Юран может в четвёртый раз возглавить «Химки»

вчера, 19:27

Сергей Юран может снова возглавить «Химки».

По данным источника, 53-летний специалист провёл переговоры с руководством подмосковного клуба. Юран не исключает, что может получить работу в «Локомотиве», однако основным кандидатом на должность нового тренера «железнодорожников» является Михаил Галактионов из «Пари НН».

Будущее Спартака Гогниева в «Химках» будет зависеть от результата матча 13-го тура РПЛ против «Факела». Если подмосковный клуб проиграет в этой встрече, то велика вероятность того, что Юран вернётся в «Химки».

Напомним, что Юран тренировал «Химки» в 2008-м, 2020-м и 2022 году.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:10
Гордости видимо у Юрана никакой нет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:56, ред.
Даже если эта информация не соответствует действительности, все ближайшие годы, а может и десятилетия, мы постоянно будем наблюдать одну и ту же картину в РПЛ, а именно: перетекание жидкости ( российских тренеров ) из одного сосуда в другой, т.е. из одной команды в другую. И обратно, и по кругу. И ничего с этим не поделаешь: хорошим иностранным тренерам путь к нам заказан, поэтому своих "специалистов" владельцы команд и спонсоры будут передавать из рук в руки и беречь как зеницу ока. Передавать бережно, как хрустальные сосуды.
Одним словом, нас ожидает безрадостная картина, на которой будут запечатлены одни и те же невзрачные лица с дипломами ВШТ.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:19, ред.
Просто восхитительная подача информации в наше время !

Юран может в четвёртый раз возглавить «Химки»
Сегодня, 19:27

«Химки»: «Мы не рассматриваем вопрос возвращения Юрана»
Сегодня 19:37

Юран: «У меня не было никаких разговоров с „Химками“»
Сегодня, 19:47

Все течет, все изменяется... каждые 10 минут
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:02
деньги он уважает больше,а там они с неба падают
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:27
Химки уже одной ногой в ФНЛ,мутная и непонятная команда
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:05
Если он уважает себя, то он не вернётся туда, после того, что случилось.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:53
Туда сюда обратно , тебе и мне приятно !
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:27
Серега! Зачем тебе возвращатся в это болото где с тобой поступили не правильно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Как поёт Антонов: вот так бывает!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:41
Бедный Йорик,
Судьба злодейка.....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:35
Факел вперёд!!!
8869w4naghg3
8869w4naghg3
вчера в 19:30
Опять эта надоевшая тема
Гость
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