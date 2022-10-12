Нигматуллин – о Галактионове в «Локомотиве»: «Странная кандидатура»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин не понимает, почему клуб стремится назначить на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН».
«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с „Пари Нижний Новгород“. Но он еще набирается опыта. А „Локомотив“ – это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи», – сказал Нигматуллин.
Тем более в процессе учувствует сам Глеб Никитин губернатор нижегородской области. Его доводы просты, команда создавалась под Галактионова и мы его не отпустим.
Так зачем сейчас до сих пор идут эти размышления?
Руслану наверное лучше заниматься любимым делом, а не строить из себя эксперта.
Но по факту он прав, Зачем Локо Галактионов и тем более зачем самому Галактионову срываться с места.
Тем более в процессе учувствует сам Глеб Никитин губернатор нижегородской области. Его доводы просты, команда создавалась под Галактионова и мы его не отпустим.
Так зачем сейчас до сих пор идут эти размышления?
Руслану наверное лучше заниматься любимым делом, а не строить из себя эксперта.
Но по факту он прав, Зачем Локо Галактионов и тем более зачем самому Галактионову срываться с места.