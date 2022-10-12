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Нигматуллин – о Галактионове в «Локомотиве»: «Странная кандидатура»

вчера, 16:21

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин не понимает, почему клуб стремится назначить на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН».

«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с „Пари Нижний Новгород“. Но он еще набирается опыта. А „Локомотив“ – это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи», – сказал Нигматуллин.

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Все комментарии
CTePx
CTePx
сегодня в 11:50
Я фигею от этих "эффективных" менеджеров, через 2 дня игра с принципиальным соперником, а Главного Тренера все еще нет!!! О чем эти твари думают, как мы будем играть с Торпедо???
Долой Плутника и Леонченко!! Они все сделали, чтобы развалить Локомотив!! Уберите Плутов Из Клуба - УПИК
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:36
"Кандидатура странная."(с) Даже более чем!
Сильно напрягает тот момент, что гл.тренера у нас до сих пор нет!!! Так и хочется спросить "уважаемое" руководство:" Что за ...ня?!" В субботу очередной тур, а тут мнут сами знаете что. Как с гансами - тянут резину или, что скорее всего, думают не тем местом, которым надо бы думать. Не клуб стал, а шапито в натуре!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:22
Станет очередным временщиком.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:09
Я не знаю были ли на самом деле контакты Локо с Галактионовым, но по итогам слухов руководство НН уже сделало заявление.
Тем более в процессе учувствует сам Глеб Никитин губернатор нижегородской области. Его доводы просты, команда создавалась под Галактионова и мы его не отпустим.
Так зачем сейчас до сих пор идут эти размышления?
Руслану наверное лучше заниматься любимым делом, а не строить из себя эксперта.
Но по факту он прав, Зачем Локо Галактионов и тем более зачем самому Галактионову срываться с места.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:37
А тебе какое дело
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:26
Мы ж не знаем всех раскладов!
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