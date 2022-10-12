Нигматуллин – о Галактионове в «Локомотиве»: «Странная кандидатура»

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вчера, 16:21

Бывший вратарь «Локомотива» не понимает, почему клуб стремится назначить на пост главного тренера из «Пари НН».

«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с „Пари Нижний Новгород“. Но он еще набирается опыта. А „Локомотив“ – это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи», – сказал Нигматуллин.