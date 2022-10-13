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«Челси» вступил в борьбу за подписание полузащитника «Лейпцига» Лаймера

вчера, 20:53

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

В подписании австрийца заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль», однако теперь в гонку за трансфер игрока включился «Челси». Следующим летом Лаймер может стать свободным агентом, если не подпишет новый контракт с «Лейпцигом», а Английская Премьер-Лига является для него привлекательным вариантом продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Лаймер провёл 6 матчей за «Лейпциг», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:15
Этот трансфер интересен
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2j5x8gbuyx26
вчера в 21:00
руководство клуба знает что делает...
Гость
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