«Челси» вступил в борьбу за подписание полузащитника «Лейпцига» Лаймера

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вчера, 20:53

Полузащитник «Лейпцига» продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

В подписании австрийца заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль», однако теперь в гонку за трансфер игрока включился «Челси». Следующим летом Лаймер может стать свободным агентом, если не подпишет новый контракт с «Лейпцигом», а Английская Премьер-Лига является для него привлекательным вариантом продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Лаймер провёл 6 матчей за «Лейпциг», не отметившись результативными действиями.