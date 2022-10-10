Игнатов: «К дерби буду готов»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов восстановится к матчу против ЦСКА.
Всё хорошо. К дерби буду готов.
«Спартак» и ЦСКА встретятся 16 октября.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов восстановится к матчу против ЦСКА.
Всё хорошо. К дерби буду готов.
«Спартак» и ЦСКА встретятся 16 октября.
Учитывая отсутствие Игнатова, Абаскалю пришлось вынужденно выпускать Шамара в основе против Крыльев. И мы снова играли вдесятером. Да, Шамар бегает, старается, навязывает борьбу - но всё как-то неуклюже, невпопад, мимо кассы. Против Крыльев он ни одного момента не имел даже, а это говорит о многом.
Похоже, сам Шамар тоже на чемоданах и зимой надо будет искать ему варианты аренды/продажи. Непростая ситуация. Плюс он сам понимает, что проигрывает конкуренцию Соболеву, а роль запасного его не устраивает. Значит уйдёт.
А в дерби жду в основе Игнатова или Зиньковского.
Учитывая отсутствие Игнатова, Абаскалю пришлось вынужденно выпускать Шамара в основе против Крыльев. И мы снова играли вдесятером. Да, Шамар бегает, старается, навязывает борьбу - но всё как-то неуклюже, невпопад, мимо кассы. Против Крыльев он ни одного момента не имел даже, а это говорит о многом.
Похоже, сам Шамар тоже на чемоданах и зимой надо будет искать ему варианты аренды/продажи. Непростая ситуация. Плюс он сам понимает, что проигрывает конкуренцию Соболеву, а роль запасного его не устраивает. Значит уйдёт.
А в дерби жду в основе Игнатова или Зиньковского.