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Игнатов: «К дерби буду готов»

Все комментарии
q4662fde8dqv
q4662fde8dqv
вчера в 13:06
Не может не радовать такая инфа
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:05
Важное сообщение от спартача, нам теперь надо опасаться от такой важной фигуры.
makkie
makkie
вчера в 12:45, ред.
Ждём-с!
Учитывая отсутствие Игнатова, Абаскалю пришлось вынужденно выпускать Шамара в основе против Крыльев. И мы снова играли вдесятером. Да, Шамар бегает, старается, навязывает борьбу - но всё как-то неуклюже, невпопад, мимо кассы. Против Крыльев он ни одного момента не имел даже, а это говорит о многом.

Похоже, сам Шамар тоже на чемоданах и зимой надо будет искать ему варианты аренды/продажи. Непростая ситуация. Плюс он сам понимает, что проигрывает конкуренцию Соболеву, а роль запасного его не устраивает. Значит уйдёт.

А в дерби жду в основе Игнатова или Зиньковского.
старина
старина
вчера в 12:38
Ну все,пендык коням теперь точно)
Гость
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