Травмы ключевых игроков бьют по клубам РПЛ. «Спартак» без «десятки», у ЦСКА нет лидера в обороне

1665655770

вчера, 13:09

Смотрим на выбывших игроков.

Одна из составляющих любого сезона – травмы. Еще хуже, когда из основной обоймы выбывают системообразующие игроки. В РПЛ такие примеры есть. Рассказываем о футболистах, чьи повреждения вставляют палки в колеса своим клубам.

Эрик Бикфалви, «Урал»

Разноплановый хавбек, который является лучшим бомбардиром «шмелей» на протяжении последних четырех сезонов подряд. Пока уральцы не нашли нападающего, именно Эрик выходил на острие. Отличная координация, любовь к ударам через себя добавляла команде из Екатеринбурга шарма.

В нынешнем сезоне 34-летний румын лишь дважды выходил на поле по ходу матча, в остальных же появлялся с первых минут. Потерю Бикфалви делают чуть менее болезненной приобретения клуба. Основным форвардом на время стал Каштанов, в перспективе наберет форму Влут. В полузащите есть выбор между Мишкичем, Газинским, Уруновым, Сиссе и Сунгатулиным. Но уральские болельщики по-прежнему очень ждут возвращения Эрика.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Без него обороне «армейцев» не хватает сильного лидера. Команда сбавила в надежности и пропустила по голу в каждом матче после травмы Игоря. Гол «Динамо» в недавнем поединке – лучший показатель. Он случился сразу из-за ряда ошибок: Набабкин упал перед мячом, но Виллиану со Зделаром незачем было вместе накрывать одного Фомина. В результате у Смолова оказалось достаточно пространства и времени для удара.

Главное – «красно-синие» избегают потери очков, хотя обеспечить это до зимней паузы крайне сложно. При надежности Роши в отборе все же не хватает Дивеева.

Можно было бы включить в этот список и Бруно Фукса, но восстановление после травмы – уже естественное состояние для бразильского центрбека. ЦСКА давно справляется и без него.

Виктор Мозес, «Спартак»

В нигерийце, который пропустил предсезонку, Гильермо Абаскаль нашел отличную «десятку» в схему с «ромбом» в центре. Виктор мог решать исход моментов на индивидуальном мастерстве (гол «Ахмату»), мог вырезать радиоуправляемые дальние (матч с «Краснодаром»), но сказка для «красно-белых» быстро закончилась. Из-за почти незаметного эпизода в игре против «Урала» «Спартак» потерял Мозеса до февраля.

Еще хуже стало после дисквалификации Бальде и травмы Михаила Игнатова, которые бы могли заменить нигерийского хавбека. «Красно-белые» не смогут выйти на дерби с ЦСКА в оптимальном составе – в таком принципиальном противостоянии это значительный минус.

Даниил Одоевский, «Зенит»

Голкипер был основным на старте сезона, и Семак, вероятнее всего, продолжил бы выпускать молодого петербуржца в основе. Трудности начались после матча с «Ахматом». Даниил был удален, а после получил травму. Что происходит с ним сейчас, не понимает даже тренерский штаб. По словам наставника «Зенита», обследование не выявило проблем со здоровьем, но сохраняются проблемы с самочувствием и нет понимания, в чем причина.

«Сине-бело-голубых» спасает укомплектованная бригада вратарей – в чемпионате регулярно играет Михаил Кержаков, в Кубке последний рубеж защищает бразилец Иван. У последнего, правда, статистика не очень – 5 пропущенных в двух последних встречах.

Матиас Норманн, «Динамо»

Потеря не по факту, но по сути. Без Николы Моро только Матиас мог стать опорником, который бы задавал ритм атакам «бело-голубых». Даже при том, что новобранец все никак не может вписаться в построения Славиши Йокановича, замены ему попросту нет. В опорную зону, вероятнее всего, снова придется сдвигать Фомина – Даниил будет реже подключаться к атакам, чтобы не появлялись коридоры на своей половине поля.

У таких перестановок есть еще один потенциальный минус – выход Луки Гагнидзе. Грузин потух так же быстро, как и сверкнул – если в августе это был самый работоспособный бокс-ту-бокс в «Динамо», то к сентябрю в количестве и качестве единоборств он сбавил. Иными словами, без Норманна у «бело-голубых» может провалиться и без того слабый центр поля.

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

С четвертым по совокупной стоимости составом «Локо» идет на грани зоны вылета. Это не итог отсутствия Рифата, а системный кризис. Главных виновников уже изгнали, но последствия еще надо разгрести.

И Жемалетдинов мог бы в этом помочь – в прошлом году воспитанник «железнодорожников» набрал 15 очков (9 голов, 6 ассистов) и провел лучший свой сезон. Без Рифата «красно-зеленые» забили 15 голов в 12 турах РПЛ – это уровень команд 12-13-й строчки.

Однако летом после серьезной травмы ему потребовалась операция на ахилловом сухожилии. На поле мы его увидим не раньше весны.

Дарко Тодорович, «Ахмат»

Главный козырь «Ахмата» Талалаева состоял в быстрых флангах. Тодорович и Богосавац вместе провели 7 полных матчей, вскрывали оборону соперника и показали мастер-класс по вскрытию «Спартака» с их 4-3-1-2.

При этом Тодорович успевал еще и в защите отрабатывать (по 2 отбора и 2,3 перехвата за игру – лидер по обоим показателям). После его травмы в старте стал выходить Ризван Уциев – в скорости тот явно уступает, зато это замена по позиции. Теперь выбыл и 34-летний россиянин. Новому тренеру Сергею Ташуеву добавляется головной боли – надо и в результатах прибавить, и место Агаларову найти, и удар от потери Тодоровича свести к минимуму.