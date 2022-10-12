Умяров не сыграет против ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА.
А вот кто составит пару Джикии ЦЗ - вопрос. Есть Мевля и Чернов, но это не основные защитники сейчас. Дилемма для Абаскаля...
А вот кто составит пару Джикии ЦЗ - вопрос. Есть Мевля и Чернов, но это не основные защитники сейчас. Дилемма для Абаскаля...
Спартак - ЦСКА 1:0 ...смотрим дальше)...
Спартак - ЦСКА 1:0 ...смотрим дальше)...