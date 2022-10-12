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Умяров не сыграет против ЦСКА из-за травмы

вчера, 18:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:00
Пусть отдыхает.
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 23:11
Если ещё Максименко не будет , то у мясных появляются шансы!
makkie
makkie
вчера в 19:14, ред.
Значит в центре выйдет Литвинов.
А вот кто составит пару Джикии ЦЗ - вопрос. Есть Мевля и Чернов, но это не основные защитники сейчас. Дилемма для Абаскаля...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:11
Без Умярова спокойней в разы . центр сейчас-Зоба-Пруцев -Литвинов. В защите вместо Литвинова Чернов или Мевля. И точка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:53
Умяров погоду не делает в спартаке, у них есть рассказов и другие.
Futurista
Futurista
вчера в 18:50, ред.
Умяров - ...Набабкин +....
Спартак - ЦСКА 1:0 ...смотрим дальше)...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:50
да он и не нужен, когда в старте это всегда опасно для Спартака
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:45, ред.
Спартачам спокойнее - голевые соперникам некому отдавать будет.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
Так иногда бывает...
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