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«Рубин» обыграл «Краснодар-2», в матче 7 голов

вчера, 17:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)5 : 2Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» в матче 14-го тура Первой лиги (5:2).

Казанцы вышли вперед на 28-й минуте — забил Руслан Безруков. Игорь Горубунов на 35-й удвоил преимущество команды. Данил Карпов на 48-й отыграл один мяч, реализовав пенальти. Джоэль Фамейе на 49-й минуте восстановил разрыв в счете, который был ранее. Владислав Самко на 56-й забил второй гол южан в этой игре. Четвертый мяч казанцев на свой счет записал Михаил Костюков на 77-й, а окончательный счет установил Виталий Лисакович на 82-й минуте.

После матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице Первой лиги (25 очков), «быки» идут на 16-й строчке (12 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Рубин хоть может выдохнуть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:55
Викторович начал делать успехи.
chromage
chromage ответ vdkb4eqd2t5f (раскрыть)
вчера в 18:30
Упасть всегда проще чем подняться.
vdkb4eqd2t5f
vdkb4eqd2t5f
вчера в 18:01
Это из подвала
Гость
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