«Рубин» обыграл «Краснодар-2», в матче 7 голов

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вчера, 17:54

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» в матче 14-го тура Первой лиги (5:2).

Казанцы вышли вперед на 28-й минуте — забил Руслан Безруков. Игорь Горубунов на 35-й удвоил преимущество команды. Данил Карпов на 48-й отыграл один мяч, реализовав пенальти. Джоэль Фамейе на 49-й минуте восстановил разрыв в счете, который был ранее. Владислав Самко на 56-й забил второй гол южан в этой игре. Четвертый мяч казанцев на свой счет записал Михаил Костюков на 77-й, а окончательный счет установил Виталий Лисакович на 82-й минуте.

После матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице Первой лиги (25 очков), «быки» идут на 16-й строчке (12 баллов).