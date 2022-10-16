Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Сочи».

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вчера, 16:01

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Александар Чиркович, а в дополнительное к первому тайму время форвард Сергей Пиняев удвоил преимущество самарского клуба.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (14 очков), «Сочи» занимает 6-е место (20 очков).