Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Сочи»

вчера, 16:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Александар Чиркович, а в дополнительное к первому тайму время форвард Сергей Пиняев удвоил преимущество самарского клуба.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (14 очков), «Сочи» занимает 6-е место (20 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дубль Вильяма Карвалью помог «Бетису» обыграть «Альмерию»
Вчера, 23:57
«Верона» уступила «Милану»
Вчера, 23:51
ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»
Вчера, 23:45
«Бавария» разгромила «Фрайбург» в Бундеслиге
Вчера, 22:22
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью
Вчера, 21:59
«Наполи» одолел «Болонью»
Вчера, 20:59
Сортировать
Все комментарии
доктоР7
доктоР7
вчера в 18:36
Сочи на себя не похож был в этом матче.
pomor45
pomor45
вчера в 18:30
Прямо на глазах растёт новый футбольный идол - Осинькин.
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:58
Крылья молодцы,не вспотели даже!
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 17:24
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 17:23
      1viking17
      1viking17
      вчера в 17:20
      С первой домашней ПОБЕДОЙ!!!!!
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 17:02
      Крылья просто молодцы.
      minai
      minai
      вчера в 16:58
      А гол Чирковича не помог что ли ?
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:33
      Молодцы Крылышки, показали характер.
      Capral
      Capral
      вчера в 16:31, ред.
      Сочи- команда одного игрока. Прикрыли Нобоа и игра развалилась. Сочи- игрушка и детище Федотова, но не Точилина. Точиле, точно не под силу бороться с Осинькиным.
      старина
      старина
      вчера в 16:30
      Поздравления Самаре с заслуженной победой
      makkie
      makkie
      вчера в 16:24
      Быстро же Сочи сдулись)
      А Крылышкам респект, пора уже очки набирать!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 16:19
      Самару с победой. крыльям советов в оставшихся четырёх матчах до зимней паузы в рпл нужно набирать как можно больше очков, точно не меньше шести...играть крылышкам до паузы и с нижнем, и с торпедо...нужно сейчас сделать задел в очках, чтобы в мае не повторить судьбу рубина. сегодня конечно вылет из рпл Самары не стоит, но нужно быть готовыми, что после такого гола Пиняева зимой может забрать труба к себе в Санкт - Петербург ( хотелось бы в столицу, в Спартак😁, надеюсь хорошие отношения с агентом Андреевым помогут в заключение сделки по Пиняеву и возможно Ежову с Коваленко, крылья эти ребята перерасли и нужно переходить в команду с другими задачами на сезон) вобщем зимой ожидаю очередную распродажу в крыльях: Глушенков, Пиняев, Горшков, Коваленко и Ежов способны усилить команды первой топ - 5 рпл, Осинькин думаю не станет долго думать, если Самара устроит очередную распрадажу лидеров, а самому тренеру сделает зимой предложение к примеру краснодар🤔
      Брулин
      Брулин
      вчера в 16:15
      Одно не понятно, какой клоун решил что Евгеньев не нужен Динамо? Теперь в Динамо в защите , проходной двор.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 16:14
      Сочи, как старый глухарь стал. Умный, мудрый, старый, но заснул и вздрагивает иногда во сне, когда его стреляют. Ха-ха-ха.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:12
      Сначала Оренбург, сейчас Сочи и ждём неудачу зенита и получится, что в 13 туре проект потерпел крах.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:12, ред.
      Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Сочи».

      Болельщиков Крылышек с достойной Победой ! Классный футбол от подопечных Осинькина, всё как по учебнику . Хочу сказать что тактику на игру команда Осинькина выполнена на все сто.

      А вот Сочи, на мой субъективный взгляд, начинает потихонечку сдавать свои позиции. Игра перестаёт быть отлаженной, как это они демонстрировали при Федотове. Похоже бензин ⛽️ Федотовской заправки заканчивается. Нет уже той игровой дисциплины и слаженных действиях между линиями. Да и диспетчер команды Нобоа уже не может в одиночку что-то творить , как это он делал совсем ещё не так давно. По-моему команда становится одним из середнячков чемпионата РПЛ.

      Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Ещё раз хочу поздравить всех болельщиков КС с Победой и пожелать Удачи . Всем Добра !
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 16:11, ред.
      С победой, самарские Крылья Советов и болельщики этого клуба! Это очень важная победа с точки зрения турнирной таблицы. Сочи сегодня и вообще в этом сегодня сами на себя не похожи. Как будто бы подменили эту команду. Сегодня этим воспользовались Крылья Советов и добавили себе в копилку важные три очка. А Сочи, если так и продолжит играть, то скатится вниз по турнирной таблице. А Пиняева теперь в МЮ))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:10
      Крылья сегодня были посильнее...
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 16:10
      Неожиданно для всех
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 16:05
      Хорошо когда молодые забивают!
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 16:03
      Сочи были ни о чём сегодня. КС этим и воспользовались.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       