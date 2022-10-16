Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Сочи».

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Александар Чиркович, а в дополнительное к первому тайму время форвард Сергей Пиняев удвоил преимущество самарского клуба.
«Крылья Советов» идут на 10-м месте (14 очков), «Сочи» занимает 6-е место (20 очков).
Болельщиков Крылышек с достойной Победой ! Классный футбол от подопечных Осинькина, всё как по учебнику . Хочу сказать что тактику на игру команда Осинькина выполнена на все сто.
А вот Сочи, на мой субъективный взгляд, начинает потихонечку сдавать свои позиции. Игра перестаёт быть отлаженной, как это они демонстрировали при Федотове. Похоже бензин ⛽️ Федотовской заправки заканчивается. Нет уже той игровой дисциплины и слаженных действиях между линиями. Да и диспетчер команды Нобоа уже не может в одиночку что-то творить , как это он делал совсем ещё не так давно. По-моему команда становится одним из середнячков чемпионата РПЛ.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Ещё раз хочу поздравить всех болельщиков КС с Победой и пожелать Удачи . Всем Добра !
Болельщиков Крылышек с достойной Победой ! Классный футбол от подопечных Осинькина, всё как по учебнику . Хочу сказать что тактику на игру команда Осинькина выполнена на все сто.
А вот Сочи, на мой субъективный взгляд, начинает потихонечку сдавать свои позиции. Игра перестаёт быть отлаженной, как это они демонстрировали при Федотове. Похоже бензин ⛽️ Федотовской заправки заканчивается. Нет уже той игровой дисциплины и слаженных действиях между линиями. Да и диспетчер команды Нобоа уже не может в одиночку что-то творить , как это он делал совсем ещё не так давно. По-моему команда становится одним из середнячков чемпионата РПЛ.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Ещё раз хочу поздравить всех болельщиков КС с Победой и пожелать Удачи . Всем Добра !