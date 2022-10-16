Игонин: «„Зениту“ будет достаточно сложно пройти сезон без поражений»

Экс-футболист «Зенита» оценил победу петербуржцев над «Пари НН» в РПЛ (3:0).

В очередной раз подтвердилось, что команда достаточно высокого класса. В принципе, как таковых конкурентов в РПЛ у нее нет. Естественно, это не идёт на пользу чемпионату. Понятная тактика была выбрана против «Пари НН», за счёт индивидуальной техники игроков «Зенит» спокойно решил исход встречи.

Разрыв достаточно большой в таблице. Что с этим делать – вопрос не к «Зениту». Пройти сезон без поражений? Будет достаточно сложно. Всё зависит от эмоционального настроя к конкретному матчу. Семаку нужно настраивать футболистов на матчи против команд последней пятёрки.

Почему мало играет Бакаев? У Семака позиция простая: если ты на протяжении недели на тренировках был лучше, то выходишь в стартовом составе. Нет такого, что бережём футболиста и оставляем на важный матч. Бакаев сейчас проигрывает конкуренцию в команде и должен доказывать на тренировках.