Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игонин: «„Зениту“ будет достаточно сложно пройти сезон без поражений»

вчера, 21:19
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил победу петербуржцев над «Пари НН» в РПЛ (3:0).

В очередной раз подтвердилось, что команда достаточно высокого класса. В принципе, как таковых конкурентов в РПЛ у нее нет. Естественно, это не идёт на пользу чемпионату. Понятная тактика была выбрана против «Пари НН», за счёт индивидуальной техники игроков «Зенит» спокойно решил исход встречи.

Разрыв достаточно большой в таблице. Что с этим делать – вопрос не к «Зениту». Пройти сезон без поражений? Будет достаточно сложно. Всё зависит от эмоционального настроя к конкретному матчу. Семаку нужно настраивать футболистов на матчи против команд последней пятёрки.

Почему мало играет Бакаев? У Семака позиция простая: если ты на протяжении недели на тренировках был лучше, то выходишь в стартовом составе. Нет такого, что бережём футболиста и оставляем на важный матч. Бакаев сейчас проигрывает конкуренцию в команде и должен доказывать на тренировках.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:32
Пока ещё шансы есть.
minai
minai
вчера в 22:40, ред.
Это он про какой состав Зенита трындит, про первый или про второй ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:35
Дифирамбы бакланам не устают петь(((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
А мне кажется что пройдут !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:22
Такой задачи и не стоит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 