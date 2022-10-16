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Горшков: «„Спартак“ и ЦСКА могут составить конкуренцию „Зениту“»

вчера, 21:29
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Пари НН» в РПЛ (3:0).

У «Зенита» главная задача занять первое место в РПЛ, а поражения по ходу сезона возможны, потому что сложно все время держать мотивацию. Но по силе петербуржцы превосходят других и могут отыграть этот чемпионат без поражений. Возможно, это получится.

«Спартак» и ЦСКА могут составить конкуренцию «Зениту», но все будет зависеть от «сине-бело-голубых». Если они не расслабятся, то их будет сложно обыграть в чемпионской гонке.

Бакаев? Он мало играет в «Зените», потому что конкуренция в команде очень большая. Когда Зелимхан уходил из «Спарака», наверное, понимал, что будет сложно и нужно будет сидеть на скамейке.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:27
Им тогда надо будет набирать больше очков чем "Зенит". У "Зенита" тогда меньше будет очков чем у них.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:24
И могут и составят!
minai
minai
вчера в 22:44
Горшков: «„Спартак“ и ЦСКА могут составить конкуренцию „Зениту“. И при этом хихикает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Они могут составить только конкуренцию друг другу.
Зенит-Газпром Чемпион 🏆 !
За всё уплаченно.
jyvqqc5an7hk
jyvqqc5an7hk
вчера в 22:02
Нет этого не будет
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