Горшков: «„Спартак“ и ЦСКА могут составить конкуренцию „Зениту“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Пари НН» в РПЛ (3:0).

У «Зенита» главная задача занять первое место в РПЛ , а поражения по ходу сезона возможны, потому что сложно все время держать мотивацию. Но по силе петербуржцы превосходят других и могут отыграть этот чемпионат без поражений. Возможно, это получится.

«Спартак» и ЦСКА могут составить конкуренцию «Зениту», но все будет зависеть от «сине-бело-голубых». Если они не расслабятся, то их будет сложно обыграть в чемпионской гонке.

Бакаев? Он мало играет в «Зените», потому что конкуренция в команде очень большая. Когда Зелимхан уходил из «Спарака», наверное, понимал, что будет сложно и нужно будет сидеть на скамейке.