Федотов: «Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака».
Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на меня? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же она заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех? Мы взглянули на этот эпизод. Двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный эпизод. Хорхе остался на газоне. «Спартак» подхватил мяч. И потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Он его потерял, а потом поступил по-человечески. Он отпустил мяч и типа поднял руки. Есть судья. Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?
Её надо разбить на два эпизода.
Первый это когда Зобнин решил поиграть в благородность и оставил мяч сопернику.
Второй это когда Зобнин не обратил внимание, что кто то там лежит и продолжил атаку, при этом неудачно обработал мяч и потерял над ним контроль, решил поднять руки.
И тут тоже два вопроса.
Первый - почему Зобнин не остановился сразу, а продолжал играть и замахал после того как потерял контроль над мячом?
И второй - почему Зобнин не выбил мяч в аут, что бы игра остановилась на 100%?
В любом случае Зобнин совершил ошибку как не крути и его потеря мяча привела к пропущенному голу.
Ещё один существенный момент в этой истории это поведение игроков ЦСКА.
Когда мячом владел Зобнин ни один армеец не просил остановку матча, а продолжали играть.
Да, могут сейчас сказать, что кто-то крикнул, попросил Зобнина остановиться, но такие слова обычно сопровождаются жестами, а их не было.
У каждого свой взгляд, но тем же спартачам первым делом надо спросить с Зобнина, почему он так опростоволосился.
Её надо разбить на два эпизода.
Первый это когда Зобнин решил поиграть в благородность и оставил мяч сопернику.
Второй это когда Зобнин не обратил внимание, что кто то там лежит и продолжил атаку, при этом неудачно обработал мяч и потерял над ним контроль, решил поднять руки.
И тут тоже два вопроса.
Первый - почему Зобнин не остановился сразу, а продолжал играть и замахал после того как потерял контроль над мячом?
И второй - почему Зобнин не выбил мяч в аут, что бы игра остановилась на 100%?
В любом случае Зобнин совершил ошибку как не крути и его потеря мяча привела к пропущенному голу.
Ещё один существенный момент в этой истории это поведение игроков ЦСКА.
Когда мячом владел Зобнин ни один армеец не просил остановку матча, а продолжали играть.
Да, могут сейчас сказать, что кто-то крикнул, попросил Зобнина остановиться, но такие слова обычно сопровождаются жестами, а их не было.
У каждого свой взгляд, но тем же спартачам первым делом надо спросить с Зобнина, почему он так опростоволосился.
Да, согласен, Федотов отозвался неуважительно об Абаскале, но давайте ещё зададимся вопросом, а почему так сказал Федотов?
А разве само поведение Абаскаля заслуживало уважения?
Может как раз Федотов так высказался после того как это "что-то" как раз бросалось на Федотова, при этом не совсем с культурными словами.
Почему вчера спартаковцы с моментом Роша-Промес требовали разобраться с начала и наказать Рошу, так как по их мнению он был провокатором, а сейчас обвиняют Федотова, а с чего он так сказал даже не хотят слышать.
Двойные стандарты? Да что вы, такого не было никогда!
Да, согласен, Федотов отозвался неуважительно об Абаскале, но давайте ещё зададимся вопросом, а почему так сказал Федотов?
А разве само поведение Абаскаля заслуживало уважения?
Может как раз Федотов так высказался после того как это "что-то" как раз бросалось на Федотова, при этом не совсем с культурными словами.
Почему вчера спартаковцы с моментом Роша-Промес требовали разобраться с начала и наказать Рошу, так как по их мнению он был провокатором, а сейчас обвиняют Федотова, а с чего он так сказал даже не хотят слышать.
Двойные стандарты? Да что вы, такого не было никогда!
Это косяк, надеюсь в будущем так делать не будет. Надо до конца каждый эпизод играть, до свистка.
А Федотов помимо Абаскаля ещё и своих игроков оскорбил. Хамло самое настоящее, Абаскаль нормально интервью дал, адекватно, и никого плохим словом не задел. После таких заявлений в команде могут начаться волнения. Надо же думать что ты говоришь.
Это косяк, надеюсь в будущем так делать не будет. Надо до конца каждый эпизод играть, до свистка.
А Федотов помимо Абаскаля ещё и своих игроков оскорбил. Хамло самое настоящее, Абаскаль нормально интервью дал, адекватно, и никого плохим словом не задел. После таких заявлений в команде могут начаться волнения. Надо же думать что ты говоришь.