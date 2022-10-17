Федотов: «Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?»

Главный тренер ЦСКА дал комментарий после матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака».

Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на меня? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же она заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех? Мы взглянули на этот эпизод. Двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный эпизод. Хорхе остался на газоне. «Спартак» подхватил мяч. И потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Он его потерял, а потом поступил по-человечески. Он отпустил мяч и типа поднял руки. Есть судья. Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?