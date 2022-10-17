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Федотов: «Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?»

вчера, 08:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака».

Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на меня? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же она заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех? Мы взглянули на этот эпизод. Двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный эпизод. Хорхе остался на газоне. «Спартак» подхватил мяч. И потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Он его потерял, а потом поступил по-человечески. Он отпустил мяч и типа поднял руки. Есть судья. Что мешало Зобнину самому отправить мяч в аут?

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Все комментарии
Кип
Кип
вчера в 21:34
каждый игрок должен останавливать игру по свистку судьи другого в правилах нет
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:34
Все четко и по делу .....? Что-то рядом прыгало, да, не знаю.
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:13
Зобнин безусловно виноват сам. Такого нелепого фейр-плея футбол ещё не видел :)

Федотов отличный тренер, наверно лучший в лиге сейчас, но как человек типичное быдло.
cska1948
cska1948 ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 16:54
Чего Абаскаль полез к Федотову с претензиями о справедливой игре? Все претензии к судье, он управляет игрой, ты же САМ об этом говоришь!
cska1948
cska1948 ответ Igor Markov (раскрыть)
вчера в 16:47
Посмотри на гол Пеняева во вчерашней игре КС-Сочи. Потом можешь порассуждать о порядочности на футбольном поле. А Зобнин и не собирался останавливать игру, когда получил мяч. Он руками стал мохать ТОЛЬКО после того, как потерял контроль над мячом. А вы тут Робин Гуда из него сделали.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:42
Соболева вы тоже НЕ любите?
cska1948
cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 16:41
Это ТЫ подумай, чего ДВА тренера СпаМа лезут к Федотову? Вот Абаскаль полез к Федотову с претензией о справедливой игре. Федотов что СУДЬЯ? Может как-то повлиять на ситуацию? Чего ваш Абаскаль полез к Федотову? Чтобы спровоцировать его?
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:36
За игрой на поле наблюдает судья. Если кого то не наказали или недостаточно строго наказали - вопросы к судье, а не игроку или тренеру. А вот за пределами поля так подло себя вести, это нечно конечно. Абаскаль после игры, по сравнению с Федотовым, вел себя адекватно. Тот или иной поступок игрока или тренера во время игры можно списать на эмоции. Федотова нужно как минимум штрафануть, чтоб за языком следил.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:28
Одно дело эмоции во время матча, а другое дело уже после игры. Словил звезду Федотов. Повел себя как быдло высокомерное в данной ситуации.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 15:48
Наши может и прыгают и что это преступление? Но и ваши тоже - Ганчаренко он же ваш, хоть и бывший. А в остальном ваш текущий как поступил с другими клубами Оренбург и Сочи? Красиво? И заметьте позицию Федотова, когда его спросили было ли нарушение он ответил что есть судья, а сам выражал недовольство судейством.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:38
Ссылочку на перевод слов Абаскаля. А то с вашей стороны тоже получается однобоко.
Igor Markov
Igor Markov
вчера в 14:03
Конечно Зобнину надо было выбить мяч в аут ,но порядочность трудно в один момент забыть,станет таким как Федотов то конечно будет играть не глядя на соперника,а лучше как Роша этот точно не остановиться ни перед чем тот еще артист...
Igor Markov
Igor Markov
вчера в 13:55
По логике карточки должны были получить Промес за не спортивное поведение,Роша за симулчцию. Ну а Федотов что первый раз что ли ,и с Оренбурга за ним шлейф скандалов и дальше так будет.Когда ему что то не удаеться виноваты все кроме него.Видно мама таким воспитала нам его не исправить.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 13:46
зобнин конечно не прав,но в этой ситуации больший привоз от мевли,зобнин же отдал мяч в центре,а не на позиции последнего защитника.Большие вопросы к абаскалю по составу,почему я перед игрой вижу что мевля лишний и что не хватает зиньковского,а он это понимает только походу игры,да зиньковский может в старте сыграет хуже чем на замену,но он явно заслужил старт
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:10
Промес совершил неспортивное поведение - это факт. За это ему показали жёлтую карточку.
А что совершил плакса Роша? От лёгкого зацепа рухнул на газон и начал кататься как умирающий лебедь. Смотреть на его симуляции было забавно. Таких неженок никто не любит в футболе!
Но если в цска норма так поступать - вопросов не имею ))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:09
А ты подумай своей головой!!!!!!!!!!!!!!!!Два случая с этим Федотовым!!!!!!!!!!Это с Тедеско и Абаскалем!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 13:06
Да фигня это всё!!!!!!!!!!!!!! И тут моя версия выглядет более логично!!!!!!!!!!!!!!Тот же Федотов скорее всего и провоцировал тренеров Спартака!!!!!!!!!!!!Вмпомните Тедеско того же и вот сейчас Абаскаль!!!!!!!!!!Вам это странным не кажется?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скорее всего,тренер ЦСКА говорил или показывал какие то жесты,что и привело к конфликту!!!!!!!!!!!!!!!Любой здравомыслящий человек поймет,что тут что то не чисто т.к абсолютно 2 разных человека(Тедеско,Абаскаль) и один Федотов в Сочи и ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!Ну не может такого быть и Федотов явно сам спровоцировал!!!!!!!!!!!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:03
Разве кто-то из болельщиков СпаМа увидел в поведении промеса подлость по отношению к нашему игроку, когда ударил его сзади по ногам? Нет для всех вас виноват Роши, а промес белый и пушистый! Если бы не было у журналиста повода спросить о том, что Абаскаль бросился на Федотова, то и вопроса об этом не было. Но и Абаскаль для вас белый и пушистый. И после этого вы хотите сказать, что вы объективно оцениваете ситуацию?
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:51
Заметьте, это не я, а вы назвали Соболева дельфином.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:49
Ваш промес ПОДЛО, сзади, ударил по ногам Роши, но для вас он белый и пушистый, и виноват во всём наш игрок! Вы стали КРАЙНЕ не объективны. Я был о вас лучшего мнения. И да, вы всё пишите про ТРИ пенальти в одном матче. А разве в футбольных правилах есть лимит на количество пенальти в одни ворота в ОДНОЙ игре?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:05
У каждого свое мнение. Я считаю так раз игрок высказпл свое недовольство на глазах у всех то почему тренер главный должен молчать. Главный в клубе должен быть тренер а не игрок даже если он звезда. А караскаль провалил матч
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:00
Ну почему вечно ваши тренеры прыгают бегают а потом обвиняют других.
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 11:43
Все правильно сказал просто зобнин один из самых тупых футболистов...вот и весь сказ )))
antant1
antant1
вчера в 11:27
Федотов.. ну ты и быдлятина
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:25
Это точно.мог бы сам выбить в аут.
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 10:32
Обсуждать каждый умеет. Например я) Или Мостовой... Был бы толк...)
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 10:29
Да всё верно, Рома тупо упустил мяч, потом увидел кто-то лежит и начал говорить стоп игра, либо выбивай мяч в аут, либо играй дальше до свистка
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 10:24
В российском футболе нет места порядочности.Зобнин поступил по-человечески.Каждый поймёт этот эпизод по своему.
Zak11
Zak11
вчера в 10:20, ред.
На мой взгляд всё-таки Зобнин был не прав. Игра была напряжённая, жёсткая, много стыков. Какой фейр-плей-то, ну???

Это косяк, надеюсь в будущем так делать не будет. Надо до конца каждый эпизод играть, до свистка.

А Федотов помимо Абаскаля ещё и своих игроков оскорбил. Хамло самое настоящее, Абаскаль нормально интервью дал, адекватно, и никого плохим словом не задел. После таких заявлений в команде могут начаться волнения. Надо же думать что ты говоришь.
makkie
makkie
вчера в 10:08
А вот еще одна фраза из интервью Федотова:

— Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Пусть засунут недовольство в одно место;

Говорит о многом!
Похоже, этот лысый хам сильно поверил в себя и считает себя царём и богом. Ну ничего, жизнь быстро приземляет таких. Еще аукнется Федотову его поведение!
Гость
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