Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Опубликованы первые результаты голосования за «Золотой мяч».
25-е место досталось сразу шестерым игрокам: Дарвину Нуньесу («Ливерпуль»), Кристоферу Нкунку («РБ Лейпциг»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигеру («Реал»), Мику Меньяну («Милан») и Йозуа Киммиху («Бавария»);
22-е место разделили между собой Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фил Фоден и Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»);
21-ю позицию занял Харри Кейн из «Тоттенхэма», нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду идет на 20-м месте.