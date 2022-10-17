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Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

вчера, 19:11

Опубликованы первые результаты голосования за «Золотой мяч».

25-е место досталось сразу шестерым игрокам: Дарвину Нуньесу («Ливерпуль»), Кристоферу Нкунку («РБ Лейпциг»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигеру («Реал»), Мику Меньяну («Милан») и Йозуа Киммиху («Бавария»);

22-е место разделили между собой Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фил Фоден и Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»);

21-ю позицию занял Харри Кейн из «Тоттенхэма», нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду идет на 20-м месте.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:35
За что 20-е место? За то, что опустил МЮ со второго на шестое место? За скандалы? За то, что без него Португалия пробилась на ЧМ?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:07
Гуд бай, Геша...
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
Таких вообще не стоит определять
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:03
Даже Роналду вошёл
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:33
Как низко упал Кристинка !
memphis
memphis
вчера в 19:25
Дзюбе отдадут, скриньте
dok66
dok66
вчера в 19:23
Объявите весь список !
Boricku
Boricku
вчера в 19:22
Надо голосовать сердцем - за Сашу Кокориньо !
Futurista
Futurista
вчера в 19:15
ЗМ КокоринУ)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:13
Все окончания на у!
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