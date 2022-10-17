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Marca: «Бензема выиграл „Золотой мяч“, Куртуа — трофей Яшина»

вчера, 12:28

Испанское издание Marca уверено, что форвард «Реала» Карим Бензема сегодня получит «Золотой мяч».

Также Marca считает, что голкипер мадридцев Тибо Куртуа получит приз лучшему вратарю сезона, а хавбек «Барселоны» Гави станет обладателем приза лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже и начнётся в 21:30 мск.

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:50
Ну это уже в следующем году, сейчас вручают по итогам сезона 21/22
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:57
пусть дают кому угодно, только не маленькому )
shur
shur
вчера в 18:58
...о чем здесь ещё говорить!!!
СергейКрут72
СергейКрут72
вчера в 17:44
Бензема без вариантов. Этот сезон его.
alexamit
alexamit ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 17:40
Все,кто угодно-только не эти КЛОУНЫ!!!
Ливерпулище
Ливерпулище ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Какую то чушь несусветную написал, даже для меня болельщика Ливерпуля. Все его достижения они значемые но они меркнут перед игрой Бензема и его достижениями, это знают все здравые люди, кто более менее адекватный.Забей Мане Реалу и принеси Ливеру победу, тогда можно было бы о чем то говорить, а так только людей смешить
dok66
dok66
вчера в 17:12
Вот и посмотрим , что будет .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:40
Курочка в гнезде , а яичко в ....
Imrebellion
Imrebellion ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:13
Мане в целом крут и всегда недооцененный. Его ценили до прихода Салаха, потом мощный сезон выдал когда все от ВВД фанатели (хотя на самом деле он просто не рисковал целый год стелиться в подкаты и отборы)

КАН 100% будет учитываться. Но именно по перформенсу и статистике приравниваешь к Месси?) Реально?) у того 9 г+п, сольные проходы, штрафные, овер тысячи точных пасов и т.д.
Бензема после 27 голов король уже. А у Месси 30-40 стабильно. Модрич за 1-2 пас тривелой - гениален, у арга стабильные цифры по ассистам и зашкаливающая xA.
Хорошо что история всё расставляет на место. Ежегодно супергениальные игроки, но "недооцененные" стухают через сезон. А Месси и Роналду держат марку с фантастическими показателями.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 16:00
Снейдер,Иньеста,Ван Дейк,Левандовски-бедняги,которых обуза обокрала.Но с Бензема такое у него не прокатит.’
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:54
спорно очень спорно я бы отдал приз Меси или Роналдо
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:38
Вы знаете, я тоже об этом подумал. А еще, подумал о том, что Приз Л.И.Яшина вообще еще существует, после известных событий, ведь от буржуев проклятых с их нечеловеческой моралью можно ждать всё что угодно....
4u8ztzhghhhs
4u8ztzhghhhs
вчера в 15:36
ну что же тут спорить, скоро все узнаем и будем поздравлять победителей....
adekvat
adekvat
вчера в 15:35
Полностью с ними согласен.
A.S.A
A.S.A ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:33
Так же могу опровергнуть то,что он не лучший игрок "всего Африканского турнира" как вы выразились.....именно Мане был признал лучшим игроком КАН 2021....при этом провел 7 иатчей забил 3 гола и отдал 2 ассиста а так же забил решающий пенальти в финале....
A.S.A
A.S.A ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:27
Я тут больше имел ввиду то, что кому то дают ЗМ за победу на Кубке Америки, а чем КАН хуже?!вот)))
Imrebellion
Imrebellion ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:23
Ну ты вкинул конечно про КА и про то что даже в своей сборной не был лучшим. Это полностью описывает самого Мане. Он не лучший игрок всего африканского турнира. И в клубе также, скорей выберут Салаха (что и происходило все эти годы).
А Бензема провел сезон лучше всех остальных - факт есть факт. Также он впервые в своей карьере забил больше 25 мячей в лиге и получился Пичичи (тоже когда конкурентов не осталось там). Если и хочется добавить других претендентов, то спокойно берем напарников в Реале - Модрича, Винисиуса, Куртуа. Их роли в победах местами куда больше чем у страйкера. В ЛЧ вспоминаем как каждый из них зарешал против топов, включая тащера Родриго.
RoArt
RoArt
вчера в 14:47
Главное что бы по ошибке не вручили ЗМ Мбаппе, а приз Яшина - Карлану))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:37
Бензема конечно не лучший среди лучших.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:31
Неожиданностей не будет
ОПС
ОПС
вчера в 14:13
Золотой мяч - это давно понятно.Бензема уже к вручению готов. Само название приз имени Льва Яшина, вот что радует.И это же хорошо..
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:08, ред.
Ну смотрите, Бензема заслужил это точно! Провёл очень сильный сезон, выиграв ЛаЛигу и ЛЧ и став при этом лучшим снайпером в этих турнирах! И вроде как конкурентов у него быть не должно.

Но могу подкинуть дровишек...

Садио Мане провел уже не первый сильный сезон в Ливерпуле, да, уступил в финале ЛЧ, да не выиграл АПЛ (но занял второе место), выиграл с Ливерпулем КА, и Кубок Английской Лиги, НО при этом выиграл со сборной Сенегала КАН, став главным героем турнира. Неужели это не достижение?! Или КАН второсортный турнир?! Помнится мне совсем недавно кое кто выиграл ЗМ за то, что стал победителем Кубка Америки, при этом не был лучшим даже в составе своей сборной.

Так что Кариму нужно бояться! Шучу! Думаю Карим все же получит ЗМ и лично я рад за него.

Куртуа конечно же только за финал уже заслужил награду Яшина. Тащил всё. Сколько сейвов, столько спасений, настоящий герой!

А вот награду лучшему молодому игроку не возьмусь судить...тут и Гави молодец, и Педри, и Беллингем ну естественно и Мусиала. Хотя Педри уже получал ее в прошлом году, в этом скорее всего уже не дадут.
амурец
амурец
вчера в 13:51
Куртуа несомненно среди вратарей лучший
амурец
амурец
вчера в 13:44
Бензема заслужил ЗМ без вариантов но ведь может случиться что ЗМ вручат тому кто не заслужил примеры ЗМ 2010 2012 2013 2015 2019 2921 надеюаь в этом году вручат его по заслугам
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:26
Вот сегодня и все узнаем !
Rattlehead
Rattlehead ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 13:18
Жаль, что не оценили по достоинству Чави и Иньесту, подносивших снаряды Месси, которому доставалась вся слава.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:06
Наконец то Бензему оценят по заслугам. Во времена Роналду Бензема снаряды подносил, а вся слава незаслуженно доставалась Дельфину
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:56
Ну тут без вариантов!!!!!!!!!Бензема его получит на 99.9%!!!!!!!!!!!!!!
Я помню ,когда Куртуа называли-черная дыра,ибо пускал все подряд на протяжении сезона а может и больше,но сейчас может и получит свой трофей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 12:46
Ну вообще-то Гави уже год назад 6 октября 2021 года дебютировал за сборную Испании и провел уже 12 матчей и забил гол! Парень тоже талантлив! Ничуть не умаляю заслуг Мусиала !Это сейчас бриллиант в короне Баварии!
LOpp
LOpp
вчера в 12:42
Кокорин часто стал забивать за Арис, поэтому интрига за ЗМ ещё жива.
Гость
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