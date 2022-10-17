Marca: «Бензема выиграл „Золотой мяч“, Куртуа — трофей Яшина»

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вчера, 12:28

Испанское издание Marca уверено, что форвард «Реала» сегодня получит «Золотой мяч».

Также Marca считает, что голкипер мадридцев получит приз лучшему вратарю сезона, а хавбек «Барселоны» станет обладателем приза лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже и начнётся в 21:30 мск.