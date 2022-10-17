Marca: «Бензема выиграл „Золотой мяч“, Куртуа — трофей Яшина»

Испанское издание Marca уверено, что форвард «Реала» Карим Бензема сегодня получит «Золотой мяч».
Также Marca считает, что голкипер мадридцев Тибо Куртуа получит приз лучшему вратарю сезона, а хавбек «Барселоны» Гави станет обладателем приза лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже и начнётся в 21:30 мск.
Но могу подкинуть дровишек...
Садио Мане провел уже не первый сильный сезон в Ливерпуле, да, уступил в финале ЛЧ, да не выиграл АПЛ (но занял второе место), выиграл с Ливерпулем КА, и Кубок Английской Лиги, НО при этом выиграл со сборной Сенегала КАН, став главным героем турнира. Неужели это не достижение?! Или КАН второсортный турнир?! Помнится мне совсем недавно кое кто выиграл ЗМ за то, что стал победителем Кубка Америки, при этом не был лучшим даже в составе своей сборной.
Так что Кариму нужно бояться! Шучу! Думаю Карим все же получит ЗМ и лично я рад за него.
Куртуа конечно же только за финал уже заслужил награду Яшина. Тащил всё. Сколько сейвов, столько спасений, настоящий герой!
А вот награду лучшему молодому игроку не возьмусь судить...тут и Гави молодец, и Педри, и Беллингем ну естественно и Мусиала. Хотя Педри уже получал ее в прошлом году, в этом скорее всего уже не дадут.
Но могу подкинуть дровишек...
Садио Мане провел уже не первый сильный сезон в Ливерпуле, да, уступил в финале ЛЧ, да не выиграл АПЛ (но занял второе место), выиграл с Ливерпулем КА, и Кубок Английской Лиги, НО при этом выиграл со сборной Сенегала КАН, став главным героем турнира. Неужели это не достижение?! Или КАН второсортный турнир?! Помнится мне совсем недавно кое кто выиграл ЗМ за то, что стал победителем Кубка Америки, при этом не был лучшим даже в составе своей сборной.
Так что Кариму нужно бояться! Шучу! Думаю Карим все же получит ЗМ и лично я рад за него.
Куртуа конечно же только за финал уже заслужил награду Яшина. Тащил всё. Сколько сейвов, столько спасений, настоящий герой!
А вот награду лучшему молодому игроку не возьмусь судить...тут и Гави молодец, и Педри, и Беллингем ну естественно и Мусиала. Хотя Педри уже получал ее в прошлом году, в этом скорее всего уже не дадут.