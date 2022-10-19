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«Лацио» готовит новое предложение контракта для Милинковича-Савича

19 октября 2022, 10:40

«Лацио» хочет сохранить в своём составе полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По данным источника, римский клуб готовит новое предложение контракта для серба с заработной платой в размере 5 млн евро в год. Руководство «Лацио» хочет встретиться с Матеей Кежманом, который является агентом игрока, перед чемпионатом мира, чтобы закрыть сделку.

Текущая сделка Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей за римский клуб, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
19 октября в 11:19
Могли бы и больше предложить.
sv_1969
sv_1969
19 октября в 11:09
Надо переподписать до ЧМ
5jh5m6u7uzcx
5jh5m6u7uzcx
19 октября в 11:08
Можно ещё евонного брата Ваню прикупить у Торино на ворота
ka66exg7z7m5
ka66exg7z7m5
19 октября в 10:41
Это хорошая идея
Гость
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