«Лацио» готовит новое предложение контракта для Милинковича-Савича

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19 октября 2022, 10:40

«Лацио» хочет сохранить в своём составе полузащитника .

По данным источника, римский клуб готовит новое предложение контракта для серба с заработной платой в размере 5 млн евро в год. Руководство «Лацио» хочет встретиться с Матеей Кежманом, который является агентом игрока, перед чемпионатом мира, чтобы закрыть сделку.

Текущая сделка Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей за римский клуб, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.