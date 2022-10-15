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Селихов отказал «Зениту» перед подписанием контракта со «Спартаком»

вчера, 10:36

Вчера «Спартак» официально объявил о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.

По данным источника, перед подписанием новой сделки голкипер отклонил предложение «Зенита». Причиной являются болельщики «Спартака», с которыми Александр хотел бы сохранить хорошие отношения.

Кроме того, в подписании Селихова были заинтересованы турецкие клубы «Сивасспор» и «Касымпаша». Обе команды предлагали вратарю менее выгодные условия, чем «Спартак», а также не хотели платить за трансфер Селихова, а были намерены подписать его бесплатно. Такие условия не устроили голкипера.

Ещё одним претендентом на подписание Селихова был неназванный клуб из Саудовской Аравии, который предложил Александру заработную плату в размере 2 млн евро в год — больше, чем «Спартак». Однако вратарь отказался от этого предложения.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:30, ред.
Одно непонятно - зачем Селихов Зениту? Селихов игрок одной игры - может как потащить, а может вспомнить, что он герой Энфилда. Он в основе Спартака только потому, что Максименко ещё хуже, а Ребров просто числится
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
С дурака какой спрос?
РусБрянск
РусБрянск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:56
Ну сам знаешь где теперь Бакаев
Vredinka_online
Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:16
Очень хочется напомнить, когда Зенит стоял и жался у почек. То Спартак с удовольствием был готов за деньги которые у него тогда были переманить нашу молодежь Аршавина и компанию. Вот только эго у них уже было сформировано, а Романцев - этого не понял. Так, что не вам говорить про "на любую пакость и подставу - факт!"
морозз
морозз
вчера в 19:08
Зенит в своём репертуаре, навалить бабла…ослабить конкурента и кричать что Великий клуб! На самом деле смотрю на состав Зенита и жутко жалею, что нет в команде молодых перспективных футболистов а если кто и есть, то реально протёрли лавку до дыр! Нашему футболу ещё много лет париться в собственном соку и как не эти вот годы посветить поиску и наигрывание молодёжи!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:56
Я бы сказал по нескольким сезонам. Так посмотришь на игру Лодыгина в первые полтора года в Зените, так можно подумать, что тогда отрыли неизвестного супертопа. Его тогда и в сборную позвали. А потом он резко сдулся…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:01
Вряд ли зениту нужен был Селихов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 16:47
Что оказалось???
РусБрянск
РусБрянск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:35
Про Бакаева помню тоже ты так говорил,а потом оказалось.....
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:56
Медведевы они такие.сейчас все отрицать будет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Твоя правда....
Я нашёл инфу...
Хави плакал всего 2 раза в жизни...
Во время ухода из Барсы....и когда Селихов с Максименко отказали Барселоне...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:15, ред.
Я полагаю, что такой зрелый любитель КБ понимает, что класс вратаря определяется не по одной игие , и не по 10-20 играм, а по одному двум сезонам минимум. У всех вратарей бывают неудачные игры. Но Сафонов намного. выше по классу Селихова.. Это априори. Повыше тскде будут Акинфеев, Песьяков, Джанаев, Шунин. Это как минимум
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:51
Максименко перерос уже Барселону и давно уже
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:51
В футболе всякое бывает... И во все времена, а не только в прошлом веке.
Вот завтра в матче ЦСКА-Спартак, мы и увидим: кто круче в данный момент: Селихов или Акинфеев? И без всяких КБ и КС очков.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:49
Судя по последней игре с Ростовым-лучший он ну так себе.
112910415
112910415
вчера в 14:36
вот и славно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:35, ред.
Сами придумали про интерес Зенита...сами предложили контракт....сами придумали про отказ Зениту...сами переподписали...сами сидят радуются своему "креативу"...))))

Сработало.....
Ждём сказ про интерес и отказ Барселоне Максименко....
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
Кто из вратарей лучший в РПЛ - это уже другой вопрос. Вряд ли зарубежные скауты пристально следят за тем, как играют наши вратари в РПЛ, особенно сейчас. А вот как наши вратари играли на европейских турнирах, за этим внимательно следили многие и не только скауты, а эксперты.Что такого особенного Сафонов показал на евроарене? А вот Селихов очень впечатлил в Лиге Европы. Что касается РПЛ, то тут соглашусь. Да на данный момент Сафонов посильнее и постабильнее Селихова будет.
valt134
valt134
вчера в 14:08
Александру-УВАЖУХА! В этом гниющем Мире есть Ценности превыше денег.
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:05
зенит скоро накроется,смысл туда идти.Бразилы слиняют и все,на русскую команду игроков нет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 14:04
Если ты, уважаемый, снимешь КБ очки, то отчетливо увидишь, что лучший в РПЛ на сегодня это Сафонов. Селихов с учетом его нестабильности где то 5-6 й
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:00
Исключение лишь подтверждает правило - это раз. Вратарь и полевой игрок это разные вещи - это два. И, наконец. в прошлом веке еще и не то было. Это три.
ARMENIAN
ARMENIAN ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:48
я не считаю это пакостью. Я думаю игрок сам должен понимать такие вещи!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:47
я рад, что есть игроки которые понимают такие вещи. Питерский мешок думает, что может всех скупить, но есть вещи важнее денег!
makkie
makkie
вчера в 13:33
Не знаю, правда или нет.
Но то, что Зенит способен на любую пакость и подставу - факт!
В своё время наглым образом увели у Спартака Быстрова в разгар чемпионский гонки, чем серьёзно ослабили команду. Так что от них что угодно можно ожидать.
Izmar
Izmar
вчера в 13:30
Семинольный подойдет только спартаку.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:49
Такая корова нужна самому !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:35
СМИ опять придумывают всякую х...нь зачем Зениту посредственный кипер у них своих таких аж три
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:30
Красава! Вот что значит совесть и честь. На сегодняшний день лучший голкипер РПЛ-даже не смотря на протесты почитателей Акинфеева. Ну а то что Зенит послал-втройне респект!
adekvat
adekvat
вчера в 12:15
Пускай дружит с болельщиками, хороший футболист об этом только и мечтает, а трофей, да и черт с ними, это не главное.
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