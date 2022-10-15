Селихов отказал «Зениту» перед подписанием контракта со «Спартаком»

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вчера, 10:36

Вчера «Спартак» официально объявил о продлении контракта с вратарём .

По данным источника, перед подписанием новой сделки голкипер отклонил предложение «Зенита». Причиной являются болельщики «Спартака», с которыми Александр хотел бы сохранить хорошие отношения.

Кроме того, в подписании Селихова были заинтересованы турецкие клубы «Сивасспор» и «Касымпаша». Обе команды предлагали вратарю менее выгодные условия, чем «Спартак», а также не хотели платить за трансфер Селихова, а были намерены подписать его бесплатно. Такие условия не устроили голкипера.

Ещё одним претендентом на подписание Селихова был неназванный клуб из Саудовской Аравии, который предложил Александру заработную плату в размере 2 млн евро в год — больше, чем «Спартак». Однако вратарь отказался от этого предложения.