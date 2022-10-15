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«Милан» начнёт переговоры о продлении контракта с Рафаэлем Леау

вчера, 08:47

«Милан» намерен удержать в своём составе нападающего Рафаэля Леау.

«Россонери» в ближайшие дни проведут встречу с представителями игрока, чтобы обсудить новый контракт. Миланский клуб готов предложить португальцу сделку до 2027 года с заработной платой в размере 5,5 млн евро за сезон. В апреле прошлого года Леау отклонил предложение «Милана» по новому контракту на 4 млн евро за сезон (плюс бонусы). Текущее соглашение форварда с «россонери» истекает летом 2024-го.

В нынешнем сезоне Леау провёл 12 матчей за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.

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shlomo
shlomo
вчера в 08:48
Мыслят правильно... договаривайтесь...
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