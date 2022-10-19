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Тукманов: «Торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех с ЦСКА»

19 октября 2022, 18:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил расклад сил в матче Кубка России между «автозаводцами» и ЦСКА.

Сможет ли «Торпедо» в этой встрече повторить тот успех, что у него был в матче с ЦСКА в РПЛ несколько недель назад? Думаю, что сделать это будет крайне сложно. Понятно, что ЦСКА помнит тот матч и извлечет из этого уроки. Все-таки в той игре, мне кажется, произошла недооценка соперника со стороны футболистов ЦСКА, и торпедовцы сумели выиграть. С определенной долей везения, конечно же. Думаю, что повторения сегодня не произойдет.

Если основные игроки ЦСКА не будут находиться на поле, то у «Торпедо», безусловно, появится шанс сыграть на равных. А так, я думаю, игра будет проходить с преимуществом ЦСКА. Тем более они играют на своем поле. В общем, торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех. Но ничейный результат в основное время будет говорить о том, что команда потихонечку меняется в лучшую сторону.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 09:27
Бывает и такое.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 08:05
В итоге мы видим победу Торпедо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 20:17
Однажды был успех почему бы не второй раз, наши умеют не дооценивать соперника.
q5653yz7snw6
q5653yz7snw6
19 октября в 19:27
Спасибо первую игру отдали
Василий 50
Василий 50
19 октября в 19:16
Вот будет смеху, если опять выиграют
ermak6848
ermak6848
19 октября в 19:04
Переживает - такая жизнь...
Ironigor
Ironigor
19 октября в 18:57
Нет ни единого шанса на положительный исход для Торпедо. Уж больно разные весовые категории. ЦСКА выиграет при любом раскладе и ротации.
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