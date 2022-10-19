Тукманов: «Торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех с ЦСКА»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил расклад сил в матче Кубка России между «автозаводцами» и ЦСКА.
Сможет ли «Торпедо» в этой встрече повторить тот успех, что у него был в матче с ЦСКА в РПЛ несколько недель назад? Думаю, что сделать это будет крайне сложно. Понятно, что ЦСКА помнит тот матч и извлечет из этого уроки. Все-таки в той игре, мне кажется, произошла недооценка соперника со стороны футболистов ЦСКА, и торпедовцы сумели выиграть. С определенной долей везения, конечно же. Думаю, что повторения сегодня не произойдет.
Если основные игроки ЦСКА не будут находиться на поле, то у «Торпедо», безусловно, появится шанс сыграть на равных. А так, я думаю, игра будет проходить с преимуществом ЦСКА. Тем более они играют на своем поле. В общем, торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех. Но ничейный результат в основное время будет говорить о том, что команда потихонечку меняется в лучшую сторону.