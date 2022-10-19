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Измайлов: «Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти»

19 октября 2022, 20:16

Президент Первой лиги Наиль Измайлов рассказал, что руководство организации проводит консультации и следит за решениями местных органов власти в связи с введением среднего уровня реагирования в ряде регионов страны.

Первая лига проводит консультации и следит за решениями местных органов власти в связи с указом президента России Владимира Путина ввести режим среднего уровня реагирования в ряде регионов страны. Матчи Первой и Второй лиг проводятся в регионах, которых коснулся данный режим. Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях. На данный период времени здесь стоит отметить, что следует дождаться разъяснений от представителей регионов.

На данный период времени мы можем ориентироваться на заявления губернаторов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «на сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет». В свою очередь, с заявлением также выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, запрета на передвижения в регионе и за его пределы нет. Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти. О возможных изменениях команды лиги будут извещены в срочном порядке.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:04
следит внимательно ?
тогда мы полностью спокойны
Ironigor
Ironigor
19 октября в 20:30
Измайлов: «Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти».

Подробнее:
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
19 октября в 20:29
Ничего этому футболу не повредит, как ничего и не поможет. Реально, так всех поголовно: и игроков и администраторов - мобилизовать и отправить на фронт.
Варвар7
Варвар7
19 октября в 20:21
Одно точно ясно на пользу футбола это не пойдёт!
Гость
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