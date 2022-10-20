Лебеденко: «В Кубке России у „Торпедо“ хорошие шансы»

Нападающий «Торпедо» после победы над ЦСКА выразил уверенность, что его команда может выйти в плей-офф Кубка России. «Торпедо» имеет шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы D.

Смогли обыграть ЦСКА за счет желания, работы, которую мы сейчас делаем. Достаточно неплохо сыграли в защите, сами создавали моменты, поэтому думаю, что победу мы заслужили своей игрой и самоотдачей. Любая победа, тем более над таким хорошим соперником, как ЦСКА , добавляет уверенности, ее нашей команде действительно не хватает. В ближайших играх эта победа нам поможет, мы будем увереннее, сильнее, лучше, будем побеждать.