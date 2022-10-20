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Лебеденко: «В Кубке России у „Торпедо“ хорошие шансы»

вчера, 11:09

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко после победы над ЦСКА выразил уверенность, что его команда может выйти в плей-офф Кубка России. «Торпедо» имеет шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы D.

Смогли обыграть ЦСКА за счет желания, работы, которую мы сейчас делаем. Достаточно неплохо сыграли в защите, сами создавали моменты, поэтому думаю, что победу мы заслужили своей игрой и самоотдачей. Любая победа, тем более над таким хорошим соперником, как ЦСКА, добавляет уверенности, ее нашей команде действительно не хватает. В ближайших играх эта победа нам поможет, мы будем увереннее, сильнее, лучше, будем побеждать.

Я думаю, нам по силам выйти в плей-офф «пути РПЛ», всё-таки группа у нас достаточно ровная. Я считаю, в кубке у нас хорошие шансы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:48
Может они хотят стать обладателем кубка
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:27
Соперники Торпедо в Кубке играют спустя рукава.
ОПС
ОПС
вчера в 11:55
Ну, и зачем? Нужно все силы бросать на то, что бы подняться в чемпионате.
5cnw3st595af
5cnw3st595af
вчера в 11:41
Главные игры не в Кубке!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:34
На последнем месте в чемпионате. Желающих полно свернуть шею думать надо об этом Лебедь.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:20
С чего бы это?
Capral
Capral
вчера в 11:12
Много лет симпатизирую Торпедо и желаю команде удачи!!! Однако, два поражения ЦСКА от команды ниже классом- оставляет много вопросов....
eucp235pu7xu
eucp235pu7xu
вчера в 11:10
Оно вам надо?
Гость
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