Чернов: «После дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки»

Защитник «Спартака» высказался о конфликте и во время дерби.

«Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлестывали.

Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Все, что было в игре, – остается в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.

На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали.