Чернов: «После дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время дерби.
«Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлестывали.
Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Все, что было в игре, – остается в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.
На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали.
А потом поливает этого же человека за глаза. В нашем случае публично на пресс-конференции.
А потом поливает этого же человека за глаза. В нашем случае публично на пресс-конференции.