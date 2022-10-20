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Чернов: «После дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки»

вчера, 10:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время дерби.

«Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлестывали.

Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Все, что было в игре, – остается в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.

На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 14:11
Возможно, Федотов из тех, кто улыбается в лицо и жмёт руку.
А потом поливает этого же человека за глаза. В нашем случае публично на пресс-конференции.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:14
Все бы ничего и если бы на этом действительно все закончилось, было бы классно. Но конюха видимо зацепило, что Абаскаль его обскакал, хоть по счету это и не видно. Маленький червячок внутри не дал промолчать на пресс конференции и вот что получаем. Поэтому кони - терпите за своего гуру и спасителя все помои, которые вам справедливо и щедро полагаются
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
Пожали и поРжали....
ABir
ABir
вчера в 12:11
Пожали и пожали. Пора уже забыть эту тему.
makkie
makkie
вчера в 12:04
Да, но почему тогда Федотов на пресс-конференции еще раз прошёлся по Абаскалю? Или его не устроило рукопожатие и он решил дальше хамить? Вот что странно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:43
Никак не угомонятся спартачи.
Flamen
Flamen
вчера в 11:28
Обсасывать эту ситуацию вообще не к чему, и нечего в принципе.
Capral
Capral
вчера в 11:06
Да всё нормально- обычный рабочий процесс. Раздули из ничего целую трагедию. Молодцы, пожали руки- работаем дальше. Это по-мужски!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:58
Ну вот и славно...
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