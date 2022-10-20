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Николсон: «Нам по силам обойти „Зенит“»

вчера, 09:32

Форвард «Спартака» Шамар Николсон порассуждал о шансах на чемпионство.

Самое главное, что команда побеждает, неважно, играю я или нет.

Наши намерения – побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ. У нас каждый матч как финал.

«Спартак» хочет обойти «Зенит»? Почему нет? Нам вполне это по силам. Каждый игрок мотивирует другого. Как я уже говорил, самое важное – это команда. Насчет «Зенита» – нет ничего невозможного.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:22
Мне не нравится понты от спартаковские игроки или болельщиков от одного выигрыша
Победили Факел и всё чемпиони.
valt134
valt134
вчера в 17:58
Помнится и Хендрикс , сидя на лавке, мечтал о чемпионстве. Домечтался…
valt134
valt134
вчера в 17:54
Смешной… Ты бы для начала в основе закрепился…
Сп62
Сп62
вчера в 16:54
А как жить без мечты? Скучно.
adekvat
adekvat
вчера в 16:38
Вспомнил
Izmar
Izmar
вчера в 15:20
Как горько будет разочарование в своей слабой игре против Зенита.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 13:54
Меня больше всего смешит, что зачастую такие вещи говорят самые бесполезные игроки команды :)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:52
Шамару надо в цирке выступать, там у него больше шансов.

Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:27
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Здесь те-же критерии или "это другое"?!)

    Медина: Верим, что можем взять чемпионство"!
    Андрей Соломатин считает, что московская команда будет претендовать на чемпионский титул Премьер-лиги.
    Гайич: У нас есть необходимое количество хороших игроков, глубина нашей скамейки, что позволит нам всерьез бороться за чемпионство.
    Андрей Новосадов: «По игре ЦСКА достоин чемпионства»
    Фукс: Я уверен в том, что мы сможем побороться с "Зенитом" за чемпилнство, у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды.
    Натхо о Зделаре: Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:30
    Шамар вбросил реплику и тут началось. В принципе,
    многие команды мечтают догнать Зенит, но об этом не высказываются. Молодости надо прощать и такие огрехи.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 12:25
    Вперед ЗЕНИТ
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 12:11, ред.
    В 2016-17 тоже все смеялись а оно вон как получилось! Никогда не говори никогда ©
    Какой спортсмен не мечтает о победах?!
    В каждом клубе много чего говорят, но всех интересует Спартак!!!!

    7 июня 2022
    Президент «Оренбурга»: будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому!

    11 сентября 2022
    «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0
    ABir
    ABir
    вчера в 12:10
    Может и не получится (теперь многое будет зависеть от игры самого Зенита), но то, что есть стремление бороться в каждом матче - уже хорошо.
    dok66
    dok66
    вчера в 11:45
    Свежо предание , да верится с трудом .
    nnmgb9b5ex53
    nnmgb9b5ex53 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:00
      Izmar
      Izmar
      вчера в 10:59
      Получат очередной пятерик в Питере и угомонятся.
      makkie
      makkie
      вчера в 10:52
      Надо не говорить, а делать!
      Обыграли Зенит в Кубке - хорошо. Но куда важнее повторить успех в чемпионате против этого соперника. Пока выходит так себе(
      732juqzv8n4j
      732juqzv8n4j
      вчера в 10:47
      Животворящий ямайский ром любую цель делает посильной
      sv_1969
      sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 10:44
      Думаю больше 5
      drixor
      drixor
      вчера в 10:39
      С такими судейками продажными ....Да кто бы сомневался...
      Три КК просто простили вам и тебе в том числе!!!
      galem72
      galem72
      вчера в 10:30
      Настрой правильный, но такое лучше держать в голове из принципа "не навреди".
      Союзник противников
      Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 10:24
      Поэт Шамар Николсон(шорт -лист номинантов на Шнобелевскую премию 2023 года в области литературы) :"Баллада о 33 очках"

      "Мы все сидели на толчке,
      мечтали 33 очке,
      патом пришла до нас Зарема,
      сказала :"Это очень стремно",
      теперь наш цел,ядрёна мать,
      из РПЛ не вылетать".
      LOpp
      LOpp
      вчера в 10:19
      особенно с тобой, по силам
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 10:19
      Он просто поговорил, не отвечая за слова.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 10:12
      В десятке будете это уже успех !
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 10:11
      Лет 17 уже
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:09
      Это они раздухарились после победы в кубке. ..
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Александр Апалько (раскрыть)
      вчера в 10:02
      Уже пора делать ставки,какое из событий наступит раньше(выражаясь языком юриспруденции) :Развал команды,или уход Ковёрного.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 10:00
      Верхние ветви пальмы тебе в помощь,маугли.
      Гость
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