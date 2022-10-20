Николсон: «Нам по силам обойти „Зенит“»

Форвард «Спартака» порассуждал о шансах на чемпионство.

Самое главное, что команда побеждает, неважно, играю я или нет.

Наши намерения – побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ . У нас каждый матч как финал.

«Спартак» хочет обойти «Зенит»? Почему нет? Нам вполне это по силам. Каждый игрок мотивирует другого. Как я уже говорил, самое важное – это команда. Насчет «Зенита» – нет ничего невозможного.