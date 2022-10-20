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Абаскаль: «Зорин проявил характер»

вчера, 08:48
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Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дебюте хавбека Даниила Зорина.

Для меня это было моментом счастья. Сегодня, когда говорил ему о том, что он будет в стартовом составе, у меня были мурашки по коже, я увидел улыбку ребенка, искреннюю, у него буквально были слезы на глазах.

Рад, что моя профессия дает возможность испытать такие эмоции. Он не первый день тренируется с нами, на поле проявил характер, хорошо двигался без мяча и с ним.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 10:53
Абаскаль не боится подпускать к основе молодых игроков.
Думаю, футболисты это видят и верят, что на них рассчитывают. Отсюда такая самоотдача в каждом матче. Что-то похожее есть и у Ростова, где Карпин также доверяет молодым игрокам.
68ghbsqw5m3e
68ghbsqw5m3e
вчера в 09:40
Хороших игр и удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
Мне кажется он говорит это искренне
yegs6tsk789z
yegs6tsk789z
вчера в 09:11
Хорошо бы всегда так
ABir
ABir
вчера в 08:50
Удачи в Спартаке!
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