Абаскаль: «Зорин проявил характер»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дебюте хавбека Даниила Зорина.
Для меня это было моментом счастья. Сегодня, когда говорил ему о том, что он будет в стартовом составе, у меня были мурашки по коже, я увидел улыбку ребенка, искреннюю, у него буквально были слезы на глазах.
Рад, что моя профессия дает возможность испытать такие эмоции. Он не первый день тренируется с нами, на поле проявил характер, хорошо двигался без мяча и с ним.
Думаю, футболисты это видят и верят, что на них рассчитывают. Отсюда такая самоотдача в каждом матче. Что-то похожее есть и у Ростова, где Карпин также доверяет молодым игрокам.
Думаю, футболисты это видят и верят, что на них рассчитывают. Отсюда такая самоотдача в каждом матче. Что-то похожее есть и у Ростова, где Карпин также доверяет молодым игрокам.