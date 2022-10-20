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Неймар может продолжить карьеру в Англии

вчера, 18:07

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

«Челси» хочет подписать бразильца в 2023 году, прошлым летом лондонцы могли взять футболиста в аренду, но «синие» не смогли договориться с парижанами по поводу распределения зарплаты игрока. На данный момент «Челси» хочет купить Неймара, клуб готов удовлетворить финансовые потребности игрока — 40 миллионов евро в год.

Помимо этого, футболистом интересовался «Ньюкасл». Сообщается, что лишь «сороки» могли договориться с парижским клубом по финансовой стороне вопроса. Однако бразильцу больше понравился вариант с лондонским клубом.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:47
Неужели свершится ,НЕЙМАР уйдёт из этого гнилого болота ПСЖ?Дай Боже!!!
Dauletbek
Dauletbek ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 07:39, ред.
Кого в Англии сломали? В АПЛ столько иностранцев выступали и выступают, что то я не заметил, чтобы кого-то сломали. Дзола, Кантона, Фабрегас, Давид Сильва, Агуэро, Фирминьо,, Модрич, Анри, Суарес, Аршавин...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:36
Кое кто в Париже обрадуется, если это произойдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:09
Его там быстро сломают
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:57
Это вряд ли, в Англии придется напрягаться.
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:22
Из-за технических неполадок сегодня действительно закончились очки, и начислений не было, но завтра обещали подвоз)
Приносим извинения за неудобства!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:19
Еще может хорошо поиграть несколько лет.
shlomo2
shlomo2 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:19
Добра Вам!

Ну может у Вас очки закончились...:))))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:15
Ага, чтобы её там сразу же закончить
u9n2ktjjtzqx
u9n2ktjjtzqx
вчера в 18:11
Он слишком переоценён
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