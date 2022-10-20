Неймар может продолжить карьеру в Англии

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вчера, 18:07

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

«Челси» хочет подписать бразильца в 2023 году, прошлым летом лондонцы могли взять футболиста в аренду, но «синие» не смогли договориться с парижанами по поводу распределения зарплаты игрока. На данный момент «Челси» хочет купить Неймара, клуб готов удовлетворить финансовые потребности игрока — 40 миллионов евро в год.

Помимо этого, футболистом интересовался «Ньюкасл». Сообщается, что лишь «сороки» могли договориться с парижским клубом по финансовой стороне вопроса. Однако бразильцу больше понравился вариант с лондонским клубом.