«Челси» хочет оформить трансфер Нкунку в январе

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19 октября 2022, 10:26

«Челси» продолжает активно интересоваться нападающим «Лейпцига» .

Лондонский клуб хочет оформить переход француза в январе, а не ждать летнего трансферного окна. «Синие» уже согласовали условия личного контракта с игроком, теперь им предстоит убедить «Лейпциг» продать одного из своих лидеров.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл 16 матчей за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.