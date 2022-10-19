«Челси» хочет оформить трансфер Нкунку в январе

«Челси» продолжает активно интересоваться нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку.
Лондонский клуб хочет оформить переход француза в январе, а не ждать летнего трансферного окна. «Синие» уже согласовали условия личного контракта с игроком, теперь им предстоит убедить «Лейпциг» продать одного из своих лидеров.
В нынешнем сезоне Нкунку провёл 16 матчей за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.
Думаю, Кристофер усилит абсолютно любой топ клуб! Он весьма разноплановый игрок, который может играть и второго форварда, и АПЗ, и позицию вингера может закрыть на любом фланге. Скоросной, с отличным дриблингом, любит и может обыгрывать один в один.
Пересу бы полсуетиться и взять его как замену Модричу или Кроосу, можно создать французский тризубец в центре в виде Тчуамени, Камавинга, и Нкунку.
Думаю, Кристофер усилит абсолютно любой топ клуб! Он весьма разноплановый игрок, который может играть и второго форварда, и АПЗ, и позицию вингера может закрыть на любом фланге. Скоросной, с отличным дриблингом, любит и может обыгрывать один в один.
Пересу бы полсуетиться и взять его как замену Модричу или Кроосу, можно создать французский тризубец в центре в виде Тчуамени, Камавинга, и Нкунку.