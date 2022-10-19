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«Челси» хочет оформить трансфер Нкунку в январе

19 октября 2022, 10:26

«Челси» продолжает активно интересоваться нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

Лондонский клуб хочет оформить переход француза в январе, а не ждать летнего трансферного окна. «Синие» уже согласовали условия личного контракта с игроком, теперь им предстоит убедить «Лейпциг» продать одного из своих лидеров.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл 16 матчей за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

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19 октября
Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
19 октября в 15:32, ред.
В целом согласен с вами, но позиция Модрича немного иная и более оттянутая, где нужно лучше использовать передачи. Все таки функционал у них разный, Модрич больше созидает и регулирует связь между нападением и обороной.
Нкунку ближе к Родриго и Винисиусу, но там он будет играть (скорее всего) не всегда, есть еще Азар который присел.
A.S.A
A.S.A
19 октября в 10:58, ред.
Неужели кроме Челси ни кто не интересуется этим талантливым игроком??? И если я ничего не путаю, то сумма трансфера составляет всего лишь 65 млн!!!

Думаю, Кристофер усилит абсолютно любой топ клуб! Он весьма разноплановый игрок, который может играть и второго форварда, и АПЗ, и позицию вингера может закрыть на любом фланге. Скоросной, с отличным дриблингом, любит и может обыгрывать один в один.

Пересу бы полсуетиться и взять его как замену Модричу или Кроосу, можно создать французский тризубец в центре в виде Тчуамени, Камавинга, и Нкунку.
2uq6q8rxm6p9
2uq6q8rxm6p9
19 октября в 10:31
Это очень хорошо
Гость
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