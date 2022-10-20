Грузин, Де Хеа и приятели Месси. «Ювентус» затянул с подписанием нового Буффона

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вчера, 16:13

Для везучей защиты ищут подходящего вратаря.

По ожидаемым голам соперников «Ювентус» на девятом месте в Серии А, но пропустили лишь семь раз, что ставит их на третью строчку после «Лацио» и «Аталанты». Что объединяет эти защитные линии? Все они жутко везучие. Римляне избежали дополнительных 7-8 голов, но Сарри знает причину аномалии – 28-летний Проведель, который прятался от мира большого футбола в «Специи», выдал выступление жизни. Иван отразил 87 % ударов, это безумно много. В Бергамо тоже никаких секретов. Гасперини строже контролирует свою команду, чем Аллегри, и у него есть сразу два голкипера с приличным процентом сэйвов после потери привычного основного.

У «Ювентуса» могло быть вдвое больше пропущенных мячей, но Щесны и Перин суммарно отразили 23 удара в десяти матчах. Вроде бы немного, но поскольку у «Салернитаны», «Ромы» и «Сампдории» в дни ничьих против Аллегри был перевес по качеству моментов, единичные сэйвы ценные — у «Ювентуса» всего два поражения вместо пяти. Оборона позволяет идти на восьмом месте. Вот только до лидера «Наполи» теперь десять пунктов, вряд ли можно мечтать о чемпионской борьбе, разве что выходе из кризиса. А в Лиге чемпионов фокусы «Ювентуса» не работают – пропустили 7 мячей в четырех матчах, трижды проиграли.

Перин и Щесны не худшие в команде, но одновременно в этом дуэте нет голкипера, который будет представлять чемпионский «Ювентус» будущего. Планировали сделать новым Буффоном тезку легенды – Доннарумму, но он выбрал деньги и амбиции в ПСЖ . Правильно сделал, если бы перебрался в Турин, то его бы ненавидели дома в Неаполе, ненавидели в Милане, а дополнительно потерял бы шансы на трофеи на клубном уровне. «Ювентус» в своей группе сейчас на последнем месте, «Бенфика» и ПСЖ в шаге от плей-офф. Даже если Аллегри обойдет в итоге «Маккаби», это ничего не меняет. Нужно менять игру и искать точечное усиление. Например, голкипера.

Гиорги Мамардашвили («Валенсия»/Грузия)

Успех Кварацхелии хронологически не первая удача молодого грузина в топ-5. Мамардашвили оказался в «Валенсии» в прошлом году, и до сих пор – первый номер команды. Теперь «Лос Чес» тренирует итальянец Гаттузо, с которым Недвед или Аньелли могут обсудить форму Гиорги в любой момент. Грузинский вратарь является логичным кандидатом из-за возраста – всего 22 года, антропометрии – почти двухметровый, тяжеленный, и желания перейти на новый уровень. С обороной «Валенсии» долго впечатлять сэйвами сложно. Клуб эксцентричного Лима в вечном кризисе, а если Мамардашвили покажет хороший футбол в ближайшие месяцы, то будет достойным претендентом на место в большом клубе, вроде «Ювентуса». Гиорги смело выходит из ворот, а на линии у него итальянская техника. Если психологически стойкий парень – появится в большом клубе.

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»/Испания)

Единственный вопрос здесь касается как раз психологии. А не спекся ли Давид? Он больше не первый номер сборной Испании, единственный раз стал чемпионом АПЛ еще при сэре Алексе Фергюсоне. Де Хеа – великолепный голкипер, который на кураже вытащил много поединков. И одновременно человек, который так и не стал легендой «красных дьяволов», как Шмейхель или Ван Дер Сар. Испанцу меньше повезло с защитой, но поскольку в Манчестере с такими результатами придется считать деньги, как бы летом Тен Хаг не предложил отпустить почти 32-летнего голкипера в «Ювентус», чтобы его место занял молодой человек с не такой большой зарплатой. Усилит ли Де Хеа клуб из Турина? Не факт, поскольку у «бьянконери» ушли Кьеллини и Де Лигт, а следом может последовать Бонуччи. Бремер не худший защитник мира, но самому Давиду надо задуматься, стоит ли покидать Манчестер? Надо было много лет назад настоять на переходе в «Реал», а теперь поезд ушел.

Кейлор Навас ( ПСЖ /Коста-Рика)

Хорошая новость для «Ювентуса» — Навас уже искал себе новый клуб, и лишь какие-то разногласия с боссами ПСЖ не позволили ему сейчас играть за «Наполи». Плохая новость для Аллегри – если после чемпионата мира, где Навас получит практику в воротах Коста-Рики и, если покажет класс, снова будет на слуху, Кейлор скорее выберет команду Спаллетти, чем клуб из Турина. Наваса привычно недооценивали, поскольку это неформатный вратарь для больших клубов в двадцать первом веке – всего 185 сантиметров, в некоторых клубах такой рост считают критически низким для голкипера. Навас доказал в «Реале» и ПСЖ , что это все чепуха, но поскольку ему в декабре 36 лет, вряд ли есть смысл менять 32-летнего Щесны, который тоже планирует поиграть в Катаре, на его возрастного коллегу. Разве что у Аллегри и Войцеха есть какие-то конфликты, о которых не знаем.

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»/Аргентина)

Щесны, Буффон, Перуцци и Ван Дер Сар – разные по формату и подходу вратари, и только у Эдвина в Турине не получилось совершенно. Щесны, который чудил в воротах «Арсенала», а потом поиграл несколько лет за «Рому», в Турине уже пять лет, но после классных отрезков у него были ошибки. Можно сказать, что в руководстве клуба не видят в нем большую звезду? В таком случае будут искать новичка. И если 30-летний Мартинес – еще один бывший голкипер «Арсенала», как и Щесны, покажет классный футбол в составе команды Сколари и Месси, то получит приглашение в «Ювентус». Эмилиано такой же крупный парень, как Щесны, Де Хеа и Мамардашвили, но он моложе, чем Войцех и Давид на пару лет. А еще не раскрыл весь потенциал, ведь «Астон Вилла» в шаге от зоны прямого вылета. Джеррард не будет врать, что оборона – худшая линия в клубе из Бирмингема, но острые козырьки Стивена частенько подставляли Мартинеса.

У Эмилиано количественно не так много работы, но лишь в двух случаях из десяти уходит с поля без пропущенного мяча, а по проценту сэйвов не сильно оторвался от Де Хеа. Возможно, аргентинец, как и испанец, просто хотят сменить обстановку. «Ювентусу» выгоднее всего заманить 22-летнего грузина, если Мамардашвили окажется будущей суперзвездой, но в Турине осторожные ребята, поэтому подписание возрастного вратаря тоже не исключаем. Публично обязательно скажут, что довольны Щесны и Перином. Но вряд ли стоит доверять всему, что говорят боссы «Ювентуса» в эти дни и месяцы. Понятно ведь, что проблема не только в непонятной работе Аллегри.