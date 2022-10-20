«Ювентус» может подписать грузинского вратаря

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вчера, 11:17

Итальянский «Ювентус» заинтересовался вратарем испанской «Валенсии» . Грузинский игрок рассматривается туринцами как возможная замена в будущем для поляка Войцеха Щесны.

Мамардашвили является одним из самых перспективных вратарей Европы. Ранее интерес к нему приписывали топ-клубу из Англии.