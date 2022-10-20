«Ювентус» может подписать грузинского вратаря

Итальянский «Ювентус» заинтересовался вратарем испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Грузинский игрок рассматривается туринцами как возможная замена в будущем для поляка Войцеха Щесны.
Мамардашвили является одним из самых перспективных вратарей Европы. Ранее интерес к нему приписывали топ-клубу из Англии.
Старой Синьоре ничего не поможет, ни игроки, ни трансферы, ни грузины
Надо гнать физрука ссаной метлой, пока ещё есть шансы хотя бы на Лигу Европы
Старой Синьоре ничего не поможет, ни игроки, ни трансферы, ни грузины
Надо гнать физрука ссаной метлой, пока ещё есть шансы хотя бы на Лигу Европы