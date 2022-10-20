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«Ювентус» может подписать грузинского вратаря

вчера, 11:17

Итальянский «Ювентус» заинтересовался вратарем испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Грузинский игрок рассматривается туринцами как возможная замена в будущем для поляка Войцеха Щесны.

Мамардашвили является одним из самых перспективных вратарей Европы. Ранее интерес к нему приписывали топ-клубу из Англии.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 19:42
Я подумал, что им Отар Габелия приглянулся.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:01
Пока у руля Ювентуса Аллегрова
Старой Синьоре ничего не поможет, ни игроки, ни трансферы, ни грузины
Надо гнать физрука ссаной метлой, пока ещё есть шансы хотя бы на Лигу Европы
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:04
Гиорги действительно показывает хорошую игру. Ему нужно в Наполи идти, будут с Хвичей там переть к чемпионству
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:58
А Сафонов все еще варится в нашем болоте(
jk98s3ezs29u
jk98s3ezs29u
вчера в 12:51
Польского Гарика Харламова давно пора гнать с ворот взашей
Futurista
Futurista
вчера в 12:28
.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:26
Экзотики в Ювентусе захотелось.
drug01
drug01
вчера в 11:40
Надо брать вратарь толковый
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:25
Посмотрим что из этого получится. А пока это только слухи.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:22
Кстати, отличный вратарь
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