Агент: «Холанд станет первым игроком, чей трансфер составит 1 млрд евро»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» , ответила на вопрос о том, сколько будет стоить её клиент в будущем.

Один миллиард. Я так думаю, потому что, если сложить воедино его футбольную ценность, его имиджевую ценность, его спонсорскую ценность, это наверняка будет один миллиард.

И если сравнивать, то нормально сравнивать Эрлинга Холанда с Килианом Мбаппе, чтобы у вас было некоторое представление о рынке. Я думаю, что Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда.