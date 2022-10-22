Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент: «Холанд станет первым игроком, чей трансфер составит 1 млрд евро»

сегодня, 00:48

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопрос о том, сколько будет стоить её клиент в будущем.

Один миллиард. Я так думаю, потому что, если сложить воедино его футбольную ценность, его имиджевую ценность, его спонсорскую ценность, это наверняка будет один миллиард.

И если сравнивать, то нормально сравнивать Эрлинга Холанда с Килианом Мбаппе, чтобы у вас было некоторое представление о рынке. Я думаю, что Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГюндоган может перейти в «Галатасарай»
Сегодня, 00:35
Слухи«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Заха
Вчера, 22:17
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга
Вчера, 21:17
Слухи«Челси» следит за нападающим «Вильярреала»
Вчера, 18:16
Слухи«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией
Вчера, 17:55
Слухи«Бавария» продолжает интересоваться Лаймером
Вчера, 10:31
Сортировать
Все комментарии
cd78ehpuyk7h
cd78ehpuyk7h
сегодня в 07:09
Ну и ну, загнула так загнула...
Сергей Анкудинов
Сергей Анкудинов
сегодня в 07:09
А что не 5? Это тупо наконечник, а пррописать можно и 10,
LOpp
LOpp
сегодня в 07:09
Агент от этого точно не расстроится
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:51
И кризис не почем
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:39
Годовой бюджет города с населением более миллиона человек
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:37
Это просто жесть
8efxvw4c68a2
8efxvw4c68a2
сегодня в 06:32
В мире все может быть
Mangur
Mangur
сегодня в 06:17
Никогда Хохланд не станет миллардером. Вот Зеленский стал, не играя.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:11
Агентские игры
adekvat
adekvat
сегодня в 04:36
Может быть, а может и не быть
53ghky524a6n
53ghky524a6n
сегодня в 04:26
Никто за него столько не отвалит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:45
В каждой шутке есть только доля шутки, если это конечно шутка.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:54, ред.
Прет нормально пока молод. Но с возрастом могут быть травмы. И вообще все может поменяться
qsez62zzg38c
qsez62zzg38c
сегодня в 02:14
Совсем деффка краёв не видит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:34
Угадал я, написав , что парень лет через пять лярд будет стоить....если не произойдет ничего неординарного.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:31
Это только в "Зенит".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:31
Фантастическая дурь !(
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:29
Я так думаю один рубль ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 