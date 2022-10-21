«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

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вчера, 21:17

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

В подписании голландца заинтересован «Ливерпуль». «Красные» хотят оформить трансфер игрока в январе. Летом в переходе де Йонга были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако полузащитник принял решение остаться в «Барселоне».

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 12 матчей за «сине-гранатовых», записав на свой счёт 1 гол.