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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

вчера, 21:17

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в Англии.

В подписании голландца заинтересован «Ливерпуль». «Красные» хотят оформить трансфер игрока в январе. Летом в переходе де Йонга были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако полузащитник принял решение остаться в «Барселоне».

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 12 матчей за «сине-гранатовых», записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:33
Здравствуй! Согласен!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:27
Приветствую! Я тоже думаю что у Френки получится! А вот Хвиче рановато пока в АПЛ!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26
Вот это уже более реальный трансфер нежели переход Хвичи.
Мне кажется, Френки отлично подайдет команде Юргена Клоппа и в паре с Тиаго будут отлично разгонять атаки Ливерпуля. Культура паса у Френки высокая, и он сможет разгонять контратаки Ливерпуля, запуская в забеги и Диаса, и Жоту и Салаха.
Гость
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