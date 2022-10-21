«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в Англии.
В подписании голландца заинтересован «Ливерпуль». «Красные» хотят оформить трансфер игрока в январе. Летом в переходе де Йонга были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако полузащитник принял решение остаться в «Барселоне».
В нынешнем сезоне де Йонг провёл 12 матчей за «сине-гранатовых», записав на свой счёт 1 гол.
Мне кажется, Френки отлично подайдет команде Юргена Клоппа и в паре с Тиаго будут отлично разгонять атаки Ливерпуля. Культура паса у Френки высокая, и он сможет разгонять контратаки Ливерпуля, запуская в забеги и Диаса, и Жоту и Салаха.
Мне кажется, Френки отлично подайдет команде Юргена Клоппа и в паре с Тиаго будут отлично разгонять атаки Ливерпуля. Культура паса у Френки высокая, и он сможет разгонять контратаки Ливерпуля, запуская в забеги и Диаса, и Жоту и Салаха.