«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Заха

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вчера, 22:17

Нападающий может покинуть «Кристал Пэлас».

Ивуариец не намерен продлевать контракт с «орлами», поэтому летом может стать свободным агентом. Форвард хочет перейти в английский топ-клуб. Среди претендентов на подписание Заха фигурируют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Заха провёл 9 матчей за «Кристал Пэлас», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.