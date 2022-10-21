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«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Заха

вчера, 22:17

Нападающий Вилфрид Заха может покинуть «Кристал Пэлас».

Ивуариец не намерен продлевать контракт с «орлами», поэтому летом может стать свободным агентом. Форвард хочет перейти в английский топ-клуб. Среди претендентов на подписание Заха фигурируют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Заха провёл 9 матчей за «Кристал Пэлас», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
Арсенал не один раз уже рассматривал трансфер ивуарийца, но когда были запросы, то боссы Пэлас выставляли слишком большой ценник на игрока и тем самым отталкивал большие коубы от трансфера, а сейчас упустит одного из своих лидеров даром....
Заха интересный игрок и может придать команде скорости и хорошая конкуренция для Мартинелли. Так же можно рассмотреть и прового вингера Пэлас Майкла Олисе. Молодой француз неплохо смотрится в этом сезоне, и был бы хорошей подменой для Сака.
drug01
drug01
вчера в 23:05
Надо хорошо подумать
Гость
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