«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Заха

Нападающий Вилфрид Заха может покинуть «Кристал Пэлас».
Ивуариец не намерен продлевать контракт с «орлами», поэтому летом может стать свободным агентом. Форвард хочет перейти в английский топ-клуб. Среди претендентов на подписание Заха фигурируют «Арсенал» и «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Заха провёл 9 матчей за «Кристал Пэлас», записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.
Заха интересный игрок и может придать команде скорости и хорошая конкуренция для Мартинелли. Так же можно рассмотреть и прового вингера Пэлас Майкла Олисе. Молодой француз неплохо смотрится в этом сезоне, и был бы хорошей подменой для Сака.
Заха интересный игрок и может придать команде скорости и хорошая конкуренция для Мартинелли. Так же можно рассмотреть и прового вингера Пэлас Майкла Олисе. Молодой француз неплохо смотрится в этом сезоне, и был бы хорошей подменой для Сака.