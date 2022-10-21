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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией

вчера, 17:55

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

В трансфере грузинского форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые изучают вариант с подписанием игрока.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 7 голов и 8 результативных передач.

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Все комментарии
bsww
bsww
вчера в 23:58
Ну не знаю, впереди ещё одна игра против английского клуба и "лучше" Наполи проиграть, ибо "пока" Челси, МС и Тоттенхэм на первом месте. Раз его хотят в АПЛ надо и показывать свой уровень против клубов АПЛ, по одному Ливерпулю говорить, что он "не потеряется" в АПЛ не стоит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Сильнее Нуньеса прямо сейчас
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Хвича на расхват, молодец,далеко пойдёт!
Zak11
Zak11
вчера в 21:13
Кварадона
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:04
Лишь бы агент не торопил события. Пусть в Италии пошуршит, а там видно будет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:55
Полностью согласен с теми, кто писали, что рано Хвиче уходить из Наполи. До этого были слухи, что им интересуется Мадридский Реал, сейчас вон сразу два гранда из АПЛ, но я считаю, что Хвиче стоит хотя бы еще пару сезонов отыграть в Неаполе, а там если дальше будет показывать такую же игру как и сейчас, то и спросу будет больше, и гонорары выше, а возможно и сам не захочет уходить из Наполи и останется в клубе став в будующем его легендой!
протон
протон
вчера в 20:19
Уверен что Сити он не интересен. При всем уважении он не подходит по игре и есть Грилишь, Фоден. Да и в Ливерпуле есть Диаз, Жота. Вообще оставили бы парня в покое на пару лет. Видно ведь подходит ему команда, с ней он станет только лучше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
А не потеряет ли при переходе игровую практику?
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 19:33
Рановато конечно делать поспешные выводы об игроке... но вдруг у нас появится новый Георги Кинкладзе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04, ред.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией .

Не думаю что это самое лучшее время для перехода в АПЛ. Это совершенно другой футбол с совершенно другим ритмом игры. Чисто физически даже не всем удаётся выдержать этот футбол ⚽️ . А у Кварацхелия были моменты когда он даже выпадал из игр во время его прибывания в Рубине.

Италия для него на сегодняшний момент времени самый лучший вариант. И даже когда только начались эти вбросы об интересе зарубежных топ клубов к его персоне , будучи игроком Рубина, я и тогда высказывал мысль о том что самый лучший вариант для переезда это чемпионат Италии. И пока что у него всё получается как нельзя отлично в Наполи.

И не нужно пока вообще торопиться о смене клубной прописки. Как говорится, от добра добра не ищут. Лишь бы в этот процесс не вмешались его агент, папа , мама, и вся его дружная любящая семья 👪 . Снимут хороший куш , а там будь что будет. И это может привести к самым плохим последствиям для самого Хвичи. И можно будет даже забыть о восходящей грузинской звёздочке на европейской арены.

Так что спешить точно не следует. В Наполи он нашёл себя, команда нашла его, и у них всё получается. На сегодняшний день это его команда, это его клуб. Удачи тебе, Хвича. Всем Добра !
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Думаю если он ещё пару сезонов проведёт на таком уровне, то из него может получиться топ игрок, но пока он всё ещё заготовка.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:56
Согласен!Рановато ему в АПЛ
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:39
Хвича Кварацхелия просто ворвался в чемпионат Италии и лигу чемпионов и всё у него получается и становится любимчиком Неаполя.
Хвичу сравнивают с Марадоной, называя его Кварадоной, а ещё Кварагол, Квараваджо. Естественно к нему стали приглядываться гранды европейского футбола такие как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Но давайте не будем спешить и отправлять Хвичу в Англию или ещё куда то.
Хвича талантлив тут спору нет, но и раньше у него были провалы после успешных отрезков. А сколько он сыграл за «Наполи»?
14 матчей, это даже не пол сезона.
Первое испытание для Хвичи будет простой на время ЧМ в Катаре и будет интересно как он после будет выглядеть, но это ещё предварительное испытание, главное будет это второй сезон.
Сколько дебютантов блистающих в первом своём сезоне уходили в тень на втором сезоне и многие оттуда не возвращались.
Англия? А подойдёт ли английский футбол Хвичи? Думаю вряд ли. Может кстати повторить судьбу Зинченко.
Так, что вряд ли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» намериваются покупать его сейчас, да и «Наполи» вряд ли готово его отпустить в ближайшее время.
simon_3d
simon_3d
вчера в 18:33
Спешат, пусть лучше пару сезонов в серии А порубится, чтобы подтвердить свой уровень. А так не удивлюсь, если Хвича быстро сдаст, как и весь Наполи.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:31
Хвича сильно вырос. Грузинский Марадона.
Уже в топ-клубах нарасхват. Ай, Молодэц!
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:24
почему он не выбрал зенит?

ах да, он же умеет играть в футбол
sqhvbk3gx2kr
sqhvbk3gx2kr
вчера в 18:04
интереса много, а действий нет...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:01
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