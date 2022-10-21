«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией .

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вчера, 17:55

Нападающий «Наполи» может продолжить карьеру в Англии.

В трансфере грузинского форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые изучают вариант с подписанием игрока.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 7 голов и 8 результативных передач.