«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией .

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
В трансфере грузинского форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые изучают вариант с подписанием игрока.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 7 голов и 8 результативных передач.
Не думаю что это самое лучшее время для перехода в АПЛ. Это совершенно другой футбол с совершенно другим ритмом игры. Чисто физически даже не всем удаётся выдержать этот футбол ⚽️ . А у Кварацхелия были моменты когда он даже выпадал из игр во время его прибывания в Рубине.
Италия для него на сегодняшний момент времени самый лучший вариант. И даже когда только начались эти вбросы об интересе зарубежных топ клубов к его персоне , будучи игроком Рубина, я и тогда высказывал мысль о том что самый лучший вариант для переезда это чемпионат Италии. И пока что у него всё получается как нельзя отлично в Наполи.
И не нужно пока вообще торопиться о смене клубной прописки. Как говорится, от добра добра не ищут. Лишь бы в этот процесс не вмешались его агент, папа , мама, и вся его дружная любящая семья 👪 . Снимут хороший куш , а там будь что будет. И это может привести к самым плохим последствиям для самого Хвичи. И можно будет даже забыть о восходящей грузинской звёздочке на европейской арены.
Так что спешить точно не следует. В Наполи он нашёл себя, команда нашла его, и у них всё получается. На сегодняшний день это его команда, это его клуб. Удачи тебе, Хвича. Всем Добра !
Не думаю что это самое лучшее время для перехода в АПЛ. Это совершенно другой футбол с совершенно другим ритмом игры. Чисто физически даже не всем удаётся выдержать этот футбол ⚽️ . А у Кварацхелия были моменты когда он даже выпадал из игр во время его прибывания в Рубине.
Италия для него на сегодняшний момент времени самый лучший вариант. И даже когда только начались эти вбросы об интересе зарубежных топ клубов к его персоне , будучи игроком Рубина, я и тогда высказывал мысль о том что самый лучший вариант для переезда это чемпионат Италии. И пока что у него всё получается как нельзя отлично в Наполи.
И не нужно пока вообще торопиться о смене клубной прописки. Как говорится, от добра добра не ищут. Лишь бы в этот процесс не вмешались его агент, папа , мама, и вся его дружная любящая семья 👪 . Снимут хороший куш , а там будь что будет. И это может привести к самым плохим последствиям для самого Хвичи. И можно будет даже забыть о восходящей грузинской звёздочке на европейской арены.
Так что спешить точно не следует. В Наполи он нашёл себя, команда нашла его, и у них всё получается. На сегодняшний день это его команда, это его клуб. Удачи тебе, Хвича. Всем Добра !