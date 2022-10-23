«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью. Сычевой сделал дубль

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре РПЛ — 2:2.
Гости открыли счет усилиями Фёдора Чалова на 7-й минуте. На 18-й Владимир Сычевой забил ответный мяч. Однако уже через 2 минуты ЦСКА вновь вышел вперед за счет автогола Ренато Гойковича. Хозяева сумели спастись во втором тайме, когда Сычевой на 64-й минуте реализовал пенальти.
ЦСКА набрал 26 очков и догнал «Ростов» и «Спартак». Команды находятся за лидером «Зенитом» на расстоянии 7 баллов. «Оренбург» идет 9-м.
Сколько можно заниматься благотворительностью по отношению к соперникам.
Если и дальше так пойдет, то армейцам трудно будет удержаться насамом верху.
Очень, кстати, напрягает Мендес: с пасом проблемы, дриблинг слабоват, но он все равно лезет в обводку, играет очень суетливо.
Оренбург в очередной раз понравился, команда просто преобразилась в последнее время, такую игру приятно смотреть. Ну а Федотову надо с реализацией что-то делать, иначе удачи не видать.
Сколько можно заниматься благотворительностью по отношению к соперникам.
Если и дальше так пойдет, то армейцам трудно будет удержаться насамом верху.
Очень, кстати, напрягает Мендес: с пасом проблемы, дриблинг слабоват, но он все равно лезет в обводку, играет очень суетливо.
Оренбург в очередной раз понравился, команда просто преобразилась в последнее время, такую игру приятно смотреть. Ну а Федотову надо с реализацией что-то делать, иначе удачи не видать.
Ребята выкладываются на все сто, игра наших уже угнетает, снова Чалов мимо ворот, снова Обляков в семиметровых воротах попадает в вратаря, подборы все проиграли, во втором тайме уж точно, такое впечатление, что армейцев на поле не хватает 3-4 игроков, пасуют хрен знает куда, в общем мрак, что касается пенальтию не только сегодняшнего а вообще, то футбол постепенно превращаем в балет, это касается и тех пенальти таких как сегодня которые назначают всем, в том числе и нам.
Ребята выкладываются на все сто, игра наших уже угнетает, снова Чалов мимо ворот, снова Обляков в семиметровых воротах попадает в вратаря, подборы все проиграли, во втором тайме уж точно, такое впечатление, что армейцев на поле не хватает 3-4 игроков, пасуют хрен знает куда, в общем мрак, что касается пенальтию не только сегодняшнего а вообще, то футбол постепенно превращаем в балет, это касается и тех пенальти таких как сегодня которые назначают всем, в том числе и нам.