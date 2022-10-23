«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью. Сычевой сделал дубль

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вчера, 15:59

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре РПЛ — 2:2.

Гости открыли счет усилиями Фёдора Чалова на 7-й минуте. На 18-й Владимир Сычевой забил ответный мяч. Однако уже через 2 минуты ЦСКА вновь вышел вперед за счет автогола Ренато Гойковича. Хозяева сумели спастись во втором тайме, когда Сычевой на 64-й минуте реализовал пенальти.