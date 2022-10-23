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«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью. Сычевой сделал дубль

вчера, 15:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре РПЛ — 2:2.

Гости открыли счет усилиями Фёдора Чалова на 7-й минуте. На 18-й Владимир Сычевой забил ответный мяч. Однако уже через 2 минуты ЦСКА вновь вышел вперед за счет автогола Ренато Гойковича. Хозяева сумели спастись во втором тайме, когда Сычевой на 64-й минуте реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 26 очков и догнал «Ростов» и «Спартак». Команды находятся за лидером «Зенитом» на расстоянии 7 баллов. «Оренбург» идет 9-м.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:49
Споткнулся значит конь. Ясно. Значит так и запишим СПО-ТКНУ-Ся.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:29
Правильный счёт, спасибо командам.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Собственно, и я об этом....
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Превосходство в классе надо доказывать делом. В противном случае это только расхожее мнение футбольной общественности.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:32
А есаул доггадлив был ..
cska1948
cska1948 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 18:29
С такой игрой если попадём в первую пятёрку, то это за счастье считать надо.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:03, ред.
О какой чемпионской гонке речь может идти, когда проигрывают и играют в ничью с аутсайдарами
isamsn
isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:47
Ошибка... Спасибо исправил.!
andrefino13
andrefino13
вчера в 17:39
Опять в ЦСКА не так, опять надо кого-то облить... Слава богу Ганчаренко уже не в этом болоте, которое заразилось от Спартака..... Всё что угодно, только не про футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 17:16
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:55
    Первая ничья.

    Хороший и интересный был футбол. В первом тайме играли бодро, но несколько прямолинейно в атаке, а в обороне проваливались. Пропустили довольно нелепые голы, но могли пропустить еще больше.

    Во втором тайме игра в обороне наладилась, а в атаке не испортилась. Правда, после замен в обеих командах качество футбола упало.
    makkie
    makkie
    вчера в 16:54
    Оренбург молодцы!
    Вырвали ничью, да еще и первую в сезоне для себя.
    А цска явно забуксовал, не всё получается пока у Федотова.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
    вчера в 16:50
    А причём здесь Факел?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:40
    Странно, но команда претендующая на лидерство играла вторым номером проти 9-ой команды РПЛ.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:39
    Короче. Абаскаль скачет!)
    Штанмайер
    Штанмайер
    вчера в 16:35
    Ну тут все справедливо команды равные классом сыграли в ничейку..нормуль...
    Capral
    Capral
    вчера в 16:32
    Мне Оренбург напоминает сейчас футбол шварца, бегут пока есть силы. Как только силы закончатся- закончится и футбол. Класса большого нет, есть желание и кураж. Но это временно. А вот ЦСКА, если будет терять очки с такими командами, может и в тройку не попасть. Свое превосходство в классе надо реализовывать.
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Это невезение для Оренбурга, а для нас счастливая случайность.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:27
    У Карпина скоро в сборной будут...
    Сычевой,Мостовой,Лесовой,Круговой....и т.д.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 16:27, ред.
    Конечно соперник видя что забить им не могут, начинают бегать и пытатся угрожать. Вон Зенит им 8 штук вколотил и энтузиазма у Оренбурга не стало. Так и в сегодняшнем матче забей ЦСКА 3-4 мяча в 1 тайме, интузиазм у соперника быстро бы закончился...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Согласен, что это автогол, как "дурак" в бильярде, залетел случайно. Но тогда из четырёх неиспользованных моментов надо было реализовать половину. А это для мастеровитой команды вполне по силам. Но для мастеровитой...
    suiw
    suiw
    вчера в 16:26
    По протоколу равная игра. Оренбург мясом больше владел. Сычевой зверь
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:25
    А автогол после прострела Карраскаля тоже невезение?)...
    cska1948
    cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Думаю, что дело не в умении, а в везении. Просто Карраскаль и Чалов невезучие.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Только автогол тогда в рассчет не берите)...это случайность...там и удара по воротам не было...
    протон
    протон
    вчера в 16:20
    На удивление интересная игра. Оренбург чуть поинтереснее был во второй половине. Но футбол скоростной до конца матча. Это радует. Вышедшие на замену у армейцев игроки, не усилили. Очень понравился пенальти в исполнении Сычевого Хорошая игра. Без центра поля.
    Как же ЦСКА плохо играет во вторых таймах. Это беда какая-то.
    Зря Карраскаля поменяли. Кто создавать-то будет? Медины на поле и не было. А во втором тайме и весь ЦСКА на поле отсутствует. Надо было свои моменты в первом тайме использовать. 2 момента у Чалова и один у Карраскаля.
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:20
    Понятно, стопроцентной реализации не бывает. Но в данной игре для победы хватило бы одного реализованного момента из ЧЕТЫРЁХ не реализованных в первом тайме.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:19
    Чем дольше я слежу за Марцелом Личкой, а это еще с чемпионского сезона брестского Динамо, тем больше понимаю, что этот тренер не остановится на Оренбурге, или Оренбург не остановится.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 16:18
    А чем он порадовал то?!!!!!!!!!!!!!!!У Спартака сегодня половина основы играть не сможет а точнее 6 игроков!!!!!!!!!!!!!!!Я сомневаюсь что Спартак возьмет 3 очка и скорее всего тоже будет ничья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vova505
    vova505
    вчера в 16:17
    Ну и ну!!
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