Маслов: «Недооценки „Торпедо“ со стороны „Спартака“ точно не будет»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о предстоящем матче РПЛ против «Торпедо».
Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет.
Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о предстоящем матче РПЛ против «Торпедо».
Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет.
С Торпедо просто не будет - они могут грамотно закрыться в обороне и доставлять проблемы в контратаках.
С Торпедо просто не будет - они могут грамотно закрыться в обороне и доставлять проблемы в контратаках.