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Маслов: «Недооценки „Торпедо“ со стороны „Спартака“ точно не будет»

вчера, 22:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо30.10.2022 в 16:30 Не начался

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о предстоящем матче РПЛ против «Торпедо».

Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:34
все помнят, как с командой Федотова вышла неприятность
makkie
makkie
вчера в 23:59
Хочется в это верить.
С Торпедо просто не будет - они могут грамотно закрыться в обороне и доставлять проблемы в контратаках.
ABir
ABir
вчера в 23:57
Было бы очень обидно терять очки с Торпедо
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:53
До 7 : 0 ? )))) Постараемся !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:01
Точно придётся поднатужиться...
Гость
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