Маслов: «Недооценки „Торпедо“ со стороны „Спартака“ точно не будет»

Защитник «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче РПЛ против «Торпедо».

Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет.