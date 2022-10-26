Писарев: «Я конкурентов „Зениту“ сейчас не вижу. Ни по какому параметру»

Тренер сборной России высказался о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

Я конкурентов «Зениту» сейчас не вижу. Ни по какому параметру. Это работа Семака или сила состава? И работа Семака тоже. С этим составом тоже надо работать — это непросто, когда высококлассных футболистов такое количество. Когда у тебя полсборной России сидит на скамейке — это тоже работа. Мотивация звездных бразильцев — это тоже большая работа.

Не разделяю претензий о том, мол, где бы был Семак без этого состава. С топ‑игроками тоже надо уметь работать и давать результат.