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Писарев: «Я конкурентов „Зениту“ сейчас не вижу. Ни по какому параметру»

вчера, 17:55

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

Я конкурентов «Зениту» сейчас не вижу. Ни по какому параметру. Это работа Семака или сила состава? И работа Семака тоже. С этим составом тоже надо работать — это непросто, когда высококлассных футболистов такое количество. Когда у тебя полсборной России сидит на скамейке — это тоже работа. Мотивация звездных бразильцев — это тоже большая работа.

Не разделяю претензий о том, мол, где бы был Семак без этого состава. С топ‑игроками тоже надо уметь работать и давать результат.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 03:35
Какому лому? Ты о чём?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:34
Не предадут. Что противопоставишь лому?
ABir
ABir
вчера в 19:31
Самое сложное в управлении звездным составом Зенита - справедливое распределение зарплат и премиальных
Байкал-38
Байкал-38 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:50
Так его сейчас анафеме придадут другие спартачи. Как так спартач и посмел Спартак не упомянуть как главного конкурента.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:33
Конкуренты видны, но только через микроскоп.
Izmar
Izmar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:23
Николай Писарев просто объективный спартач.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:17
Коля тебя не возьмут)))
drug01
drug01
вчера в 18:12
Это известно с первого тура
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:05, ред.
Каждый день одно и то же, как день Сурка). Только лица меняются. Им доплачивают, что ли за "халву"?)).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:00
А Николай Писарев точно спартач?
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