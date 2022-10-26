Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда ЦСКА Федора Чалова.
Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.
Пишут, что он может уехать играть в Италию? Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле.
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента после перехода в их клуб Дениса Черышева сказал, что им нравятся ещё русские Чалов и Дзюба.
Сказано это было скорее всего в шутку, но вот некоторые умы раскрутили эту тему и понеслось.
В эту вакханалию похоже поверил и сам Александер Мента или может ему скучно и решил продолжить веселие и сказал, что будет делать запрос в ЦСКА.
А теперь давайте серьёзно рассмотрим возможность этой сделки.
Первое, что осложняет переход это цена Чалова. Стоимость на transfermarkt: 7.5 млн €. А разве Венеция может себе это позволить? Да нет конечно у них бюджет очень маленький. А трансфертный баланс всего 1,26 млн €. Так, что сделка изначальна нереальная.
Ну и наверное самое главнейшее, а зачем этот переход самому Чалову?
Венеция один из аутсайдеров Серии В и тут ему Орлов советует соглашаться на предложения из Италии.
Возможно Орлов просто не следит за итальянским футболом, а знает, что там есть Юве, Милан Интер, Наполи вот он и думает раз из Италии, то обязательно в эти клубы.
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента после перехода в их клуб Дениса Черышева сказал, что им нравятся ещё русские Чалов и Дзюба.
Сказано это было скорее всего в шутку, но вот некоторые умы раскрутили эту тему и понеслось.
В эту вакханалию похоже поверил и сам Александер Мента или может ему скучно и решил продолжить веселие и сказал, что будет делать запрос в ЦСКА.
А теперь давайте серьёзно рассмотрим возможность этой сделки.
Первое, что осложняет переход это цена Чалова. Стоимость на transfermarkt: 7.5 млн €. А разве Венеция может себе это позволить? Да нет конечно у них бюджет очень маленький. А трансфертный баланс всего 1,26 млн €. Так, что сделка изначальна нереальная.
Ну и наверное самое главнейшее, а зачем этот переход самому Чалову?
Венеция один из аутсайдеров Серии В и тут ему Орлов советует соглашаться на предложения из Италии.
Возможно Орлов просто не следит за итальянским футболом, а знает, что там есть Юве, Милан Интер, Наполи вот он и думает раз из Италии, то обязательно в эти клубы.