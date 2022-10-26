Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда ЦСКА .

Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

Пишут, что он может уехать играть в Италию? Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле.