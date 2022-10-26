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Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

вчера, 16:50

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда ЦСКА Федора Чалова.

Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

Пишут, что он может уехать играть в Италию? Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 19:09
У неих и бомжей своих нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:06
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:21
    Раз он согласен играть за меньшие деньги, то это его право.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:14
    Орлов похвалил Чалова...
    taf92k4a3jbr
    taf92k4a3jbr
    вчера в 18:13
    Такова работа у наших экспертов!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:02
    Из ЦСКА по щелчку пальца никто не уходил). Сигара, кресло, сейф..Предатель?!
    ).
    МапС
    МапС
    вчера в 17:35, ред.
    Начал с Чалова, закончил восхвалением Зенита, все как обычно.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 17:22
    Если честно, то сейчас мы наблюдаем полный бред в умах некоторых футбольных "экспертах".
    Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента после перехода в их клуб Дениса Черышева сказал, что им нравятся ещё русские Чалов и Дзюба.
    Сказано это было скорее всего в шутку, но вот некоторые умы раскрутили эту тему и понеслось.
    В эту вакханалию похоже поверил и сам Александер Мента или может ему скучно и решил продолжить веселие и сказал, что будет делать запрос в ЦСКА.
    А теперь давайте серьёзно рассмотрим возможность этой сделки.
    Первое, что осложняет переход это цена Чалова. Стоимость на transfermarkt: 7.5 млн €. А разве Венеция может себе это позволить? Да нет конечно у них бюджет очень маленький. А трансфертный баланс всего 1,26 млн €. Так, что сделка изначальна нереальная.
    Ну и наверное самое главнейшее, а зачем этот переход самому Чалову?
    Венеция один из аутсайдеров Серии В и тут ему Орлов советует соглашаться на предложения из Италии.
    Возможно Орлов просто не следит за итальянским футболом, а знает, что там есть Юве, Милан Интер, Наполи вот он и думает раз из Италии, то обязательно в эти клубы.
    Naherger
    Naherger
    вчера в 17:22
    Пускай бомжей своих отправляет, маразматик старый
    Ironigor
    Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Спасибо, да чуть запарился.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:17
    Поправлю Вас - в Швейцарии, в Базеле.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:14, ред.
    Больные фантазии . Какая ему Италия ,он в Швейцарии не смог закрепиться.
    Гость
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