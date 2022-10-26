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Бояринцев: «Эта чемпионская гонка превращается в „гонку преследования“»

вчера, 18:32

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

На данном этапе «Зенит» является единоличным лидером, другие команды теряют очки – это можно сказать про «Ростов» и ЦСКА, «Спартак» выглядит более стабильно.

Эта чемпионская гонка превращается в «гонку преследования», если говорить языком биатлона. Кто сейчас поменьше очков растеряет перед уходом на зимнюю паузу, тот и сможет составить конкуренцию «Зениту». Чтобы весна была интригующей, хочется пожелать «Спартаку» потерять как можно меньше очков, чтобы после перерыва было интересно наблюдать за нашим чемпионатом. Наверняка «Зенит» будет оступаться. Основная задача тех, кто состоит в этой «гонке преследования» – «Спартака», ЦСКА, «Ростова» — набрать как можно больше очков к зимней паузе. Тогда еще, наверное, будет какой-то интерес.

Но может все уже решиться и в осенней части турнира, если «Зенит» увеличит свое преимущество, но хочется пожелать командам мотивацию не терять и бороться с питерцами. Если подытожить, то думаю, что именно у «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы сейчас навязать борьбу «Зениту».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:31
Если не догнать, то хоть интригу поддержать.
Izmar
Izmar
вчера в 20:19
Стоит пожелать Ростову и Краснодару удачи.
ABir
ABir
вчера в 19:45
Мало вероятно, что в оставшихся матчах Зенит будет оступаться и терять очки чаще преследователей, но настоящие спортсмены все равно должны продолжать борьбу, ведь есть еще второе и третье места, есть спортивный профессионализм и премиальные. Так что по любому борьба будет, если не за золото, то за другие призовые места.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
До финиша ещё далеко и, говоря языком биатлона, всё решат стрельбы. И лидер может промазать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:02
Для начала верните тренеров, кто не "стеснялся" отбирать очки у Зенита: Евсеева, Черевченко, Юрана, КББ, Семина. Им в помощь: Карпин, Абаскаль, Осинкин, Федотов, Гончаренко. Закончить критику в СМИ о тактике некоторых тренеров, которые ставят т.н "автобусы", прагматичный футбол не от хорошей, сытой жизни. И будет радость, надежда, что гегемону просто не
будет. Вот только заходят отцы командиры от РФС, РПЛ?
Можно только догадываться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Хорошо бы если бы этот "биатлон" был успешным!
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