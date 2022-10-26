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Агент Сутормина: «Алексей хочет чаще играть»

вчера, 16:39

Александр Клюев, агент футболиста «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о планах своего клиента.

Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:43
Г-н Сутормин, на вашу беду все места в команде заняты. Не посадишь же на скамейку запасных кого - либо из легионеров - миллионеров, за которых "уплочены" (кот Бегемот) миллионы долларов.
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:40
А чтобы лучше, надо чаще.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Похвально когда игрок хочет играть лучше...а не чаще...

Написал бы руководству...прошу Вас...так и так...задействовать меня ещё в играх молодёжки....
Думаю пошли бы навстречу...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:40
Так игай так, чтобы ставили в состав
ABir
ABir
вчера в 17:26
Когда Зенит скупает не нужных ему футболистов, то главная цель, чтобы игрок не играл у соперников
makkie
makkie
вчера в 17:06
Сутормин, Бакаев, Круговой, Ерохин, Чистяков.
Пора заговор против Семака мутить ))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:47
Роль Сутормина в Зените - сидеть на лавке...
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