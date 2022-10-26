Агент Сутормина: «Алексей хочет чаще играть»

Александр Клюев, агент футболиста «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о планах своего клиента.
Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу.
Написал бы руководству...прошу Вас...так и так...задействовать меня ещё в играх молодёжки....
Думаю пошли бы навстречу...
Написал бы руководству...прошу Вас...так и так...задействовать меня ещё в играх молодёжки....
Думаю пошли бы навстречу...
Пора заговор против Семака мутить ))
Пора заговор против Семака мутить ))