Ганчаренко: «Во втором тайме мы были ближе к победе, чем „Сочи“»

Главный тренер «Урала» прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

В первом тайме, может быть, немногое получалось, потому что не хватало скорости в атаке. С начала второго тайма была неплохая скорость, оказывали давление и были ближе к тому, чтобы победить. Но надо отметить характер команды. Если соперник оказывает давление, мы держимся в игре. Работаем на максимум, должны это продолжать.

Игра диктовала чуть пораньше сделать замены, но мы держали в голове то, что в предыдущих матчах, сделав замены, уровень игры где‑то падал. По максимуму держали основной состав, чтобы этой ситуации избежать, но все три замены пошли в плюс.