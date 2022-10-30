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Ганчаренко: «Во втором тайме мы были ближе к победе, чем „Сочи“»

вчера, 17:08
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

В первом тайме, может быть, немногое получалось, потому что не хватало скорости в атаке. С начала второго тайма была неплохая скорость, оказывали давление и были ближе к тому, чтобы победить. Но надо отметить характер команды. Если соперник оказывает давление, мы держимся в игре. Работаем на максимум, должны это продолжать.

Игра диктовала чуть пораньше сделать замены, но мы держали в голове то, что в предыдущих матчах, сделав замены, уровень игры где‑то падал. По максимуму держали основной состав, чтобы этой ситуации избежать, но все три замены пошли в плюс.

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